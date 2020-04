Sebastian Vettel está em seu último ano no contrato atual com a Ferrari, e, no início do ano, tudo indicava que o tetracampeão da Fórmula 1 continuaria com a equipe, com a renovação sendo assinada ainda no início da temporada.

Porém, com a pausa da F1 devido à pandemia da Covid-19, o assunto foi deixado temporariamente de lado. Mas, com a possibilidade da F1 não retornar nos próximos meses, Vettel sugeriu que ele e a Ferrari deverão conversar sobre o assunto antes mesmo da primeira corrida de 2020.

"Eu acho que um dos pontos-chaves agora, para todos, independente de fazer parte do esporte ou não, é manter a paciência", disse Vettel, em entrevista à jornalistas, quando perguntado sobre o momento de fechar um novo acordo.

"Isso obviamente depende de quando teremos a primeira corrida. E há uma chance de termos que tomar uma decisão antes disso, porque, no momento, parece que não teremos corridas antes de junho e até mesmo julho. Acho que todos estamos esperando".

Vettel e a Ferrari começaram a discutir sobre o novo contrato na pré-temporada, mas as prioridades mudaram após o GP da Austrália, quando a pandemia atingiu a F1.

"A maior prioridade, acho, depois da Austrália, passou a ser entender com o que estamos lidando, o que eu acho que ainda não está muito claro", disse. "Obviamente, a Itália foi um dos primeiros países da Europa atingidos. Então eu acho que o foco nacional estava nisso".

"Eu acho que ainda teremos mais tempo nas próximas semanas. O primeiro GP não deve acontecer por algum tempo, infelizmente, mas sim, com certeza nos dará mais tempo para falar sobre isso".

Uma extensão de contrato na programação original levaria Vettel conheceria a nova era a F1 já no ano que vem, mas o adiamento do novo regulamento significa que ele precisará ficar pelo menos mais dois anos no grid antes de correr no novo carro.

Porém, ele sugeriu que um novo contrato seguiria exemplos recentes de múltiplos anos de duração.

"Eu acho que, qualquer que seja o acordo, será o que eu e a equipe estaremos confortáveis. Normalmente, os contratos que eu tive no passado eram de três anos de duração".

"Eu sei que sou um dos pilotos mais experientes na F1, mas eu não sou o mais velho e não acho que existe um limite para isso. Então, como disse, creio que vamos decidir o que mais sentirmos confortáveis".

GALERIA: A rivalidade Vettel x Leclerc durante a temporada 2019 da F1

Galeria Lista Vettel começou o ano pressionado 1 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images A temporada começou como uma grande oportunidade para a Ferrari, que foi melhor nos testes de inverno em Barcelona. No entanto, o principal nome da equipe, Sebastian Vettel, começou o ano pressionado pelos erros cometidos em 2018. Estrela em ascensão 2 / 18 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Monegasco estreava na equipe como pedra preciosa a ser lapidada, depois de um ano consistente na Sauber Alfa Romeo em 2018. Bom desempenho na pré-temporada 3 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Logo no início da pré-temporada, a Ferrari deu um baile nas principais adversárias, Mercedes e Red Bull no circuito de Barcelona. Vettel foi o primeiro a liderar sessões. Leclerc rivaliza Vettel na pré-temporada 4 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Nos dias seguinte, Leclerc também mostrou força e liderou sessões. A Ferrari impressionava não apenas por sua velocidade em voltas lançadas, mas também nas simulações de corrida. Austrália tem primeiro 'enrosco' e Ferrari atrás de Mercedes 5 / 18 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images A Ferrari não era tudo isso e continuava atrás da Mercedes, esse foi o saldo da primeira prova. Na largada em Melbourne, Leclerc forçou mas perdeu para Vettel. No fim da prova, a Ferrari precisou dar ordens para o monegasco ficar atrás do tetracampeão. Pole e quase vitória de Leclerc no Bahrein 6 / 18 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images No circuito de Sakhir, Leclerc surpreendeu a todos ao alcançar a primeira pole logo na segunda prova com as cores da Ferrari. Na largada, Vettel superou o companheiro, que colocou a faca nos dentes e recuperou a posição. Nas últimas voltas, uma falha fez Leclerc perder a vitória e completar em terceiro. Erros diminuem expectativas sobre Leclerc 7 / 18 Foto de: Hasan Bratic / Motorsport Images O monegasco passou a cometer pequenos erros no primeiro terço da temporada, o mais emblemático foi a pancada no Azerbaijão. Isso diminuiu a expectativa sobre ele e aliviou um pouco a pressão sobre Vettel. Vettel ganha, mas perde vitória no Canadá. 8 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Apesar das limitações da Ferrari, Vettel foi consistente na etapa do Canadá, onde fez a pole, sua primeira no ano, e lutou com unhas e dentes pela vitória com Lewis Hamilton. Um erro seguido de um retorno "perigoso" lhe renderam uma punição que custou-lhe 5s e a vitória da prova. Áustria marca início da rivalidade entre Verstappen e Leclerc 9 / 18 Foto de: Lorenzo Bellanca / Motorsport Images Não foi só com Sebastian Vettel que Leclerc rivalizou em 2019. O GP da Áustria marcou o que deverá ser o início de uma rivalidade entre Verstappen e o monegasco. nas últimas voltas, o holandês ultrapassou o rival da Ferrari em uma manobra que resultou em toque e venceu a corrida. Erros de Vettel se acumulam 10 / 18 Foto de: Hasan Bratic / Motorsport Images Se Leclerc retomou a boa forma, Vettel passou a errar com mais frequência. Em Silverstone, o alemão perdeu o ponto de freada e encheu a traseira de Verstappen. Leclerc brilha no retorno das férias 11 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Após um domínio da Mercedes e de quase um mês de férias, Leclerc e Ferrari voltaram dominantes, o que garantiu a primeira vitória da carreira do jovem prodígio. Enquanto isso, Vettel tem dificuldades para desencantar. Um novo ícone para os Tiffosi 12 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images No GP da Itália, Leclerc partiu da pole e segurou a pressão de Lewis Hamilton por toda a corrida, garantindo sua segunda vitória seguida e primeira de uma Ferrari na Itália desde 2010, consolidando-se como novo herói da torcida ferrarista. Leclerc no topo, Vettel no fundo do poço 13 / 18 Foto de: Simon Galloway / Motorsport Images Enquanto o companheiro vencia, Vettel cometia erros repetidamente no fim de semana. O momento mais marcante, foi quando rodou sozinho na pista e bateu em Lance Stroll ao retornar para a pista. A imprensa italiana coroou Leclerc e crucificou o alemão. Em Singapura, redenção de Vettel e uma nova polêmica 14 / 18 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Apesar de Leclerc ter largado na pole, a Ferrari decidiu parar Vettel primeiro para a troca de pneus, numa tentativa de impedir a chegada dos rivais e garantir uma dobradinha. Em Singapura, redenção de Vettel e uma nova polêmica 15 / 18 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images A manobra deu vantagem ao alemão, que voltou à frente do companheiro e venceu a primeira em 2019, reduzindo o peso sobre suas costas. Leclerc não gostou da decisão da equipe e reclamou depois da corrida, elevando a tensão dentro da Ferrari. Na Rússia, Vettel desobedece equipe, mas não tem tempo de provar lealdade 16 / 18 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Em Sochi, a Ferrari combinou uma estratégia. Na largada, Vettel pularia na frente de Leclerc, o pole, para que a dupla pudesse disparar à frente dos rivais. Mas depois, o alemão deveria devolver a posição, o que relutou a fazer. No fim das contas, o carro de Vettel teve uma pane elétrica e abandonou, o que causou a entrada do safety car que acabou com a estratégia da Ferrari que viu a Mercedes voltar a vencer. No Brasil, a bomba explode 17 / 18 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Após algumas provas de relativa paz e andando atrás de Mercedes e Red Bull, a dupla da Ferrari finalmente entrou em confronto no Brasil. No fim da prova, Vettel tentou retomar a posição recém perdida para Leclerc na reta oposta e os dois se encontraram. No Brasil, a bomba explode 18 / 18 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images O saldo final para a Ferrari foi um abandono duplo, reclamações dos dois pilotos no rádio e reuniões a portas fechadas em Interlagos e uma semana depois em Maranello. A equipe conseguiu evitar que os pilotos fizessem declarações polêmicas, mas será que conseguirá evitar uma guerra em 2020?

