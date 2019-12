Vettel: "Sendo honesto, cometi erros que não devia cometer"

Sebastian Vettel explicou que os motivo por trás de sua autoavaliação negativa sobre a temporada 2019 de Fórmula 1 há um desejo em ser "honesto" e admitir que ele não era foi tão bom quanto poderia ter sido.

O tetracampeão encerrou o ano na quinta colocação do mundial de pilotos e com uma vitória conquistada, no GP de Singapura, seu pior ano desde que chegou à Ferrari, em 2015. Enquanto isso, seu companheiro, Charles Leclerc, terminou o ano em quarto, com duas vitórias e com sete poles, mais do que qualquer outro piloto em 2019.

Ao término da última corrida da temporada, em Abu Dhabi, no último fim de semana, Vettel disse à emissora Sky Sports, que deveria ter feito um trabalho melhor ao longo do ano.

Questionado pelo Motorsport.com sobre os motivos de ser tão duro consigo mesmo e se isso se devia mais ao cansaço do final da temporada ou ao ano particularmente difícil, o alemão respondeu: “Não, acho que fui honesto".

“Sinto que nem sempre fiz o que podia fazer. Acho que já estou aqui há bastante tempo e sou sincero o suficiente para admitir isso, então acho que eu deveria ter feito um trabalho melhor aqui e ali".

“Sei que há mais que eu poderia ter feito, então claramente olho para mim mesmo primeiro. Avalio todos os pontos que considero que precisam ser avaliados - mas, primeiro, abordo os pontos que precisam ser abordados em mim mesmo".

“Então, acho que há aspectos que posso melhorar, nos quais sei que posso fazer melhor. Essa é a primeira coisa que olho e obviamente tentarei fazer melhor no próximo ano".

Vettel cometeu uma série de erros ao longo da temporada, como nos incidentes com Lewis Hamilton no Bahrein e no Canadá, com Max Verstappen na Grã-Bretanha e quando rodou sozinho na Itália.

Vettel se envolveu em diversos incidentes ao longo do ano. Photo by: Hasan Bratic / Motorsport Images

Ele venceu a corrida em Singapura, mas em condições cercadas de controvérsia, já que a estratégia da Ferrari acabou prejudicando Leclerc, que havia largado na pole.

Enquanto Vettel acredita que não há "ciência profunda a ser mudada" em sua abordagem para a próxima temporada, mas sabe que pode encontrar maneiras de melhorar.

"É sempre nos detalhes, nos pequenos ajustes. Por isso não é nada grande ou muito importante", disse o alemão. “Não preciso pilotar de maneira diferente, sei pilotar e, obviamente, todos trabalhamos juntos, tentando melhorar o carro para torná-lo mais rápido para nós dois".

“Mas como eu mencionei antes, você sempre olha para si mesmo. Não estou fazendo as mesmas coisas que fiz há 10 anos, evoluí e penso melhor. Mas certamente aqui e ali há coisas que sempre sinto que posso fazer melhor. ”

O alemão acredita que o fato de a Ferrari ter começado mal a temporada não o ajudou muito, já que em várias corridas o carro da equipe italiana era simplesmente inferior ao da Mercedes.

"Passamos a primeira metade do ano tentando entender realmente o motivo da falta de desempenho, tentando encontrar respostas precisas, o que está faltando no carro e assim por diante, tentamos muitas coisas", disse Vettel. Acho que poderíamos ter focado mais no desempenho diário. Mas também faz parte do processo.

“Não é nada grande, mas sinto que, do jeito que eu estava guiando, cometi alguns erros que não deveria cometer. Em termos de abordagem, pode haver pequenas coisas que eu posso fazer."

Relembre todas as vitórias de Vettel na F1:

