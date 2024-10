A dupla penalidade imposta a Max Verstappen no GP do México de Fórmula 1 mudará a forma como todos os pilotos correrão a partir de agora, avalia o chefe da Mercedes, Toto Wolff.

Na Cidade do México, o tricampeão recebeu duas penalidades de 10 segundos - a primeira por forçar a ultrapassagem de Lando Norris no início da corrida e a segunda por ultrapassá-lo fora da pista apenas algumas curvas depois.

Os incidentes e a postura dura dos comissários de bordo ocorreram apenas uma semana depois da polêmica sobre a aplicação de uma penalidade de cinco segundos a Norris por ultrapassar fora da pista no GP dos Estados Unidos, após um choque com o próprio Verstappen.

A defesa agressiva do tricampeão em Austin e sua obsessão em garantir que ele chegue ao ápice primeiro a qualquer custo, porque é isso que as regras impõem, desencadeou uma pressão para uma reformulação das Diretrizes de Padrões de Condução da F1.

Mas, embora isso não aconteça até o GP do Qatar, a maneira como Verstappen não se safou com essas táticas desta vez será um divisor de águas para impedir que isso se torne uma abordagem comum, avalia Wolff.

Depois de ver de perto a agressividade de Verstappen durante a batalha pelo título de Lewis Hamilton em 2021, Wolff acha que a decisão do México pode levar a uma mudança de comportamento.

"Um piloto sempre vai se esforçar ao máximo e quando as regras - ou a interpretação das regras - permitem uma certa maneira de correr, um piloto como Max sempre vai explorá-la", disse Wolff.

"Acho que agora houve uma nova interpretação e execução desses regulamentos que, na minha opinião, mudarão a maneira como todos correrão no futuro. Você não verá mais isso".

Wolff acredita que estabelecer a regra exigindo que os pilotos deixem espaço para os rivais do lado de fora é fundamental para ajudar a proporcionar boas corridas.

"Eu sempre digo que os pilotos sabem exatamente o que está acontecendo", disse ele. "Você sabe quando alguém solta o freio tarde demais e simplesmente o arrasta para a curva, empurrando-o para fora".

"Desde os primeiros dias no kart, você sabe que não vai sobreviver por fora se não estiver na frente. Portanto, acho que as regras são bem claras e os pilotos sabem disso".

"Todo mundo está tentando forçar isso e, se você se safar, esse é o novo limite. Então, isso vai mudar? Com certeza".

"De agora em diante, você precisa deixar espaço do lado de fora da curva se o carro estiver ao seu lado. Frear tarde e arrastar o outro carro para fora da pista e, ao mesmo tempo, sair da pista - acho que isso não é mais permitido. Isso não é permitido e acho que é bom para as corridas".

Porém, enquanto Wolff acha que a situação para as batalhas melhorou, o chefe de equipe da Red Bull, Christian Horner, tem uma visão diferente das coisas.

Ele teme que agora haja o risco de as últimas regras significarem que os pilotos tentarão se segurar por muito tempo por fora.

"Costumava ser uma recompensa para os mais corajosos andar por fora", disse ele. "Acho que estamos correndo o risco de virar as leis de ultrapassagem de cabeça para baixo, em que os pilotos tentarão apenas chegar à frente no ápice e depois alegarão que precisam ter espaço na saída".

"Você pode ver claramente que ele [Norris] efetivamente saiu dos freios, entrou super, super tarde, para tentar ganhar esse argumento, no que diz respeito à forma como esses regulamentos estão escritos, e então, nesse ponto, você é penalizado".

"E acho que eles precisam voltar ao básico. Se você está do lado de fora, não tem prioridade".

"Caso contrário, acabaremos com uma bagunça nessas últimas cinco corridas. Por isso, acho que é muito importante que o comissário de bordo, junto com os pilotos, chegue a um acordo sensato, em vez do que está acontecendo".

