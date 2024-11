F1 Academy divulga calendário da temporada 2025

O circuito de Las Vegas sediará a rodada final da temporada 2025 da F1 Academy, que contará com sete etapas no próximo ano - sendo três delas inéditas.

A pista de rua é uma das três novas adições na categoria exclusiva para mulheres, com Xangai e Montreal também entrando no calendário a partir do próximo ano. A F1 Academy continuará a ser realizada no fins de semana da Fórmula 1, maximizando os números de audiência tanto na pista, quanto nos 160 territórios que recebem a transmissão.

"Tenho orgulho de anunciar nosso calendário da F1 Academy 2025, que demonstra nosso compromisso contínuo de levar a categoria a novos patamares, expandindo nosso alcance global e levando nossa missão a um público global cada vez mais diversificado e engajado", disse a diretora administrativa da F1 Academy, Susie Wolff.

"Quero agradecer aos nossos promotores por seu entusiasmo e apoio e por se juntarem a nós em nossa jornada para criar oportunidades para que as mulheres prosperem em todos os níveis do nosso esporte. Terminar nossa temporada em Las Vegas será um momento icônico e sua inclusão no calendário é uma prova da riqueza do apoio que recebemos da Fórmula 1 e da Liberty Media."

A temporada será aberta em Xangai no dia 21 de março, antes de seguir para Jeddah e Miami - ambas as cidades estavam no calendário de 2024, juntamente com Barcelona. A F1 Academy também passará pelo Canadá, com a etapa acontecendo no dia 13 de junho. Antes da rodada de encerramento em Las Vegas, haverá corridas em Zandvoort e Singapura.

Restam duas corridas para o fim da temporada 2024 da categoria - sendo as corridas no Catar e Abu Dhabi - e ambos os destinos devem sair do calendário a partir do próximo ano. A piloto da Alpine Academy, Abbie Pulling, é a líder da classificação.

"A F1 Academy continua a se fortalecer cada vez mais, proporcionando uma ação brilhante na pista para nossos fãs e inspirando jovens meninas e mulheres em todo o mundo", disse o presidente e CEO da F1, Stefano Domenicali.

"Estamos vendo um enorme interesse na categoria e é fantástico que o calendário apresente novos locais e, mais uma vez, abranja três continentes, o que significa que podemos continuar a construir nosso público e nos conectar com fãs de todo o mundo."

"Gostaria de agradecer aos nossos promotores de corridas, que continuam apoiando a F1 Academy com tanta paixão. O que foi alcançado em apenas dois anos desde o lançamento da série foi incrível e mal posso esperar para ver os carros na pista novamente no próximo ano."

