Sophia Floersch, piloto da Fórmula 3, está acusando a F1 Academy, uma categoria voltada apenas para mulheres no automobilismo, de ser uma 'cortina de fumaça' para questões mais sérias no esporte.

Sophia defende que a competição está sendo usada como 'pinkwashing', um termo que significa uma simpatia parcial pela igualdade ou inclusão sem verdadeiras intenções de melhorar a situação.

A acusação vem depois que Marta Garcia declarou que a corrida na Fórmula Regional do último fim de semana era "provavelmente sua última corrida em monopostos".

Garcia competiu pela equipe Iron Dames e terminou a campanha como a piloto menos bem colocada que participou de todas as 20 corridas, sem marcar nenhum ponto e com o 14º lugar como melhor colocação.

Nas redes sociais, Floersch, que há muito tempo já critica as categorias exclusivamente femininas, disparou mais uma vez:

"Sinto muito por você, Marta".

"Parece que eles usaram você [em] 2023 para marketing de curto prazo. Com as pilotos mulheres, [essa] visibilidade não ajuda a acompanhar o cronômetro. Isso não é segredo. A visibilidade só ajuda a F1, mas não as pilotos mulheres".

Como parte do prêmio pela conquista do título da F1 Academy, a vaga de Garcia na FRECA para 2024 foi totalmente financiada, com esse custo sendo dividido entre a F1 Academy, a Prema, a Tatuus e a Pirelli.

Marta Garcia, campeã da F1 Academy Foto de: James Sutton / Motorsport Images

Na Iron Dames, Garcia teve Doriane Pin como parceira. Atualmente, a piloto da academia da Mercedes está em segundo lugar na classificação da F1 Academy, mas também não somou nenhum ponto na FRECA.

"Você encontrou um patrocinador, Marta?", acrescentou Floersch, que deve competir pela Nissan no teste exclusivamente feminino da Fórmula E em novembro. "Eles então a levam para a linha lateral".

"O que aconteceu em 2024 foi muito ruim. Eles apontam o dedo para você, apesar de saberem exatamente o que é preciso. Os talentos masculinos dos chefes de equipe mostram como se faz".

"Onde estão todos os programas femininos que foram anunciados em 2021/2022? Por que a mídia não faz as perguntas certas? É muito triste. Pinkwashing. Vamos fazer uma lista de pilotos mulheres desde 2021 e perguntar a elas o que acontece nas corridas".

O Motorsport.com entrou em contato com a Fórmula 1 para comentar o assunto, mas ainda não recebeu respostas.

