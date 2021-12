Marcus Armstrong conquistou sua primeira vitória na Fórmula 2 após um safety car que interrompeu a corrida de abertura do GP da Arábia Saudita. O neozelandês aproveitou ao máximo uma forte largada na primeira linha para superar o pole do grid invertido Liam Lawson e ganhar tranquilamente. Felipe Drugovich foi o melhor dos brasileiros, em quarto, com Enzo Fittipaldi em 12º e Guilherme Samaia sem completar a prova.

Juri Vips garantiu o último lugar no pódio. Embora não tenha havido muita ação na luta pela liderança, houve muitas ultrapassagens para trás, com Jehan Daruvala estrelando depois de escalar do 11º para o quinto lugar. Guanyu Zhou teve a sorte de não perder mais terreno no campeonato, já que o líder Oscar Piastri e não capitalizou uma rodada do chinês que o jogou para 17º.

Armstrong fez a melhor largada na primeira fila enquanto corria ao lado de seu compatriota Lawson, que se moveu para tentar impedir o progresso de Armstrong. A defesa do piloto da Hitech não foi suficiente quando o rival da DAMS agarrou a liderança depois que a dupla se espremeu nas duas primeiras curvas.

O pelotão correu as duas primeiras curvas sem problemas, mas a corrida limpa durou apenas até a Curva 4, quando o estreante Olli Caldwell fez contato com Samaia, empurrando sua Charouz contra a parede. O brasileiro, sem culpa, ainda atingiu seu companheiro de equipe Marino Sato, tirando os dois da corrida.

O incidente, investigado pelos comissários, acionou um safety car para permitir que os fiscais limpassem a pista.

Com a corrida retomada na quarta volta, não demorou muito para o segundo incidente. O candidato ao título e já confirmado na Alfa Romeo na Fórmula 1, Zhou, tentou passar Christian Lundgaard pelo sexto lugar na Curva 1, mas os dois fizeram contato. Como resultado, o chinês rodou ao quebrar sua asa dianteira, que exigiu uma ida aos boxes.

Assim que a corrida foi reiniciada pela segunda vez, desta vez depois de um safety car virtual, Armstrong liderou Lawson com Ralph Boschung em terceiro. Vips mantinha a quarta posição à frente de Drugovich.

Lundgaard caiu para o oitavo lugar após a colisão com Zhou e Théo Pourchaire e Robert Shwartzman subiram para sexto e sétimo, respectivamente. Piastri ficou atrás de Daruvala, mas permaneceu onde começou, em 10º.

O russo da Prema então conseguiu passar o francês da ART, mas o fez saindo da pista e ganhando vantagem que acabaria resultando em uma penalidade de cinco segundos.

Guanyu Zhou, Uni-Virtuosi Racing Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Quando a corrida chegou à metade, Vips conseguiu passar por Boschung para o terceiro lugar e não demorou muito para que Drugovich viesse junto e ultrapassasse o suíço para o quarto.

O piloto da Campos seguia perdendo ritmo até ser pego por Shwartzman, que não teve trabalho para tomar-lhe a quinta posição. Boschung até conseguiu recuperá-la, mas o russo devolveu em seguida.

Enquanto Armstrong liderava Lawson na frente com Vips e Drugovich em quarto, havia muita ação atrás enquanto uma batalha de cinco carros se desenvolvia. A ação frenética resultou em Piastri em oitavo lugar, enquanto Boschung despencava na ordem.

A corrida foi neutralizada pelo safety car mais uma vez quando Pourchaire, sétimo colocado, bateu as barreiras na Curva 22 depois de perder o controle de seu carro.

Armstrong foi pressionado por Lawson no final, mas conseguiu se segurar para a vitória. Daruvala garantiu o quinto lugar, beneficiando-se de uma grande penalidade para Shwartzman e uma impressionante ultrapassagem sobre Lundgaard e Piastri no final da prova.

Shwartzman acabou em sexto, à frente de Lundgaard, Dan Ticktum e Piastri. Bent Viscaal fechou a lista dos 10 primeiros e largará da pole position para a segunda corrida com grid invertido, com largada marcada para as 15h40 no horário de Brasília.

Resultado completo:

