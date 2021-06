F2: Shwartzman vence de ponta a ponta em Baku; Drugovich é 14º

Robert Shwartzman conquistou vitória convincente na primeira corrida de Fórmula 2 no fim de semana em Baku, após liderar todas as voltas para obter seu primeiro triunfo da temporada.

O russo terminou com mais de cinco segundos de vantagem e levou os pontos de bônus pela volta mais rápida, em uma corrida que viu quatro abandonos na segunda volta.

O segundo colocado Dan Ticktum, da Carlin, largou em sexto, mas avançou pelo grid para chegar ao terceiro pódio do ano.

Guanyu Zhou, da UNI-Virtuosi, terminou em terceiro, sendo o quarto pódio do ano, com Jehan Daruvala em quarto e Theo Pourchaire conquistando posições na última volta para terminar em quinto.

No início, a bandeira amarela foi acionada na segunda curva quando Jack Aitken foi pressionado contra a parede, rodando e terminando sua corrida, enquanto o outro HWA de Alessio Deledda estava fora na curva 2 depois de correr na área de escape.

Felipe Drugovich recebeu uma penalidade de dez segundos por causar uma colisão, depois de empurrar Oscar Piastri contra Liam Lawson, que acabou encurralado na curva 2.

O incidente, que trouxe o safety car, encerrou a corrida de Lawson imediatamente e causou danos à asa dianteira de Piastri, que o forçou a desistir uma volta depois.

O safety car veio na volta 4, deixando Shwartzman no controle do campo e permitindo que Marcus Armstrong tomasse o quarto lugar de Ralph Boschung, enquanto Juri Vips, da Hitech, arrebatou a P7 de Theo Pourchaire da ART.

Na volta 10, Zhou ultrapassou Daruvala e subiu para segundo lugar, colocando pressão sobre Schwartzman, antes de ser ultrapassado por Ticktum, que avançou pelo campo desde o sexto lugar.

Shwartzman havia construído uma vantagem de quatro segundos na volta 14, antes de o pelotão se estabelecer em um ritmo nas últimas voltas.

Armstrong estava em quinto, mas foi ultrapassado por Boschung e Pourchaire nas últimas duas voltas, deixando-o em sétimo.

Guilherme Samaia completou em 17º.

O novo formato significa que Bent Viscaal começará na pole, com David Beckmann, da Charouz Racing System, em segundo, Vips em terceiro e Armstrong em quarto.

Resultados:

F1 2021: RED BULL segue à frente, FERRARI mostra FORÇA e Mercedes SOFRE em TLs malucos | SEXTA-LIVRE

PODCAST: TELEMETRIA: O quebra-cabeças na desafiadora Baku com Rico Penteado

Your browser does not support the audio element.