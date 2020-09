Neste domingo, o grid da Fórmula 2 voltou à pista de Monza para a segunda corrida do final de semana na Itália e a vitória ficou com Dan Ticktum, sua segunda na temporada, com Callum Ilott em segundo. Isso permitiu que o britânico abrisse uma vantagem maior para Robert Shwartzman na liderança. Entre os brasileiros, Guilherme Samaia foi o melhor, em 15º, mas o dia não foi fácil para os pilotos, tanto da F2 quanto da Fórmula 3.

Ticktum, largando em segundo, conseguiu ultrapassar o pole Louis Délétraz já na entrada da primeira chicane e começou a construir uma vantagem sólida sobre os rivais, abrindo dois segundos de frente na volta 10 de 21.

Mesmo com mudanças nas posições atrás, nenhum dos rivais conseguiu chegar no piloto britânico. O único susto que ele teve ao longo da corrida foi quando Felipe Drugovich parou na saída da primeira chicane após uma rodada causada por Roy Nissany. Havia a possibilidade da entrada do safety car, mas a direção de prova optou pelo safety car virtual.

Ilott se manteve em segundo apesar de Lundgaard chegar colado nele na última volta da prova. Vencedor da corrida do sábado, Mick Schumacher terminou em quarto, mesmo após cair para sexto após uma disputa contra Guanyu Zhou.

Entre os brasileiros, Guilherme Samaia foi o melhor colocado, terminando em 15º, enquanto Pedro Piquet foi o 18º. Já Drugovich abandonou após o incidente com Nissany.

Com isso, Callum Ilott tem 146 pontos contra 141 de Schumacher e 138 de Shwartzman. Yuki Tsunoda, que também abandonou na corrida 2, está em quarto, com 123.

Já na Fórmula 3, a vitória ficou com Jake Hughes, que assumiu a ponta da prova em uma corrida dramática onde os líderes Oscar Piastri e Logan Sargeant abandonaram devido a incidentes separados. Enzo Fittipaldi chegou a estar na liderança, mas ficou para trás após um furo de pneu devido a um incidente com Lirim Zendeli.

No início da prova, Zendeli conseguiu pular para a ponta após largar em quarto, com Enzo se mantendo em segundo. Na volta cinco, o brasileiro conseguiu ultrapassar o alemão do lado de fora da segunda chicane e eles ficaram trocando posições em alguns momentos.