Após confessar que colocou outro piloto para correr em seu lugar na prova do Race at Home Challenge, torneio virtual da Fórmula E, o alemão Daniel Abt acabou perdendo sua vaga na equipe Audi. Mas parte da comunidade do esporte a motor, incluindo diversos pilotos, se manifestaram a favor de Abt, afirmando que as reações por parte da F-E e da Audi foram exageradas.

O bicampeão da categoria, Jean Éric-Vergne, usou suas redes sociais para criticar a Audi, antes mesmo do anúncio da demissão de Abt, quando o piloto estava apenas suspenso.

"É um jogo, que deve ser levado a sério, mas é um JOGO. Se for assim, o que faremos com os pilotos que batem de propósito? Eles perderiam suas licenças se fosse a vida real? Eu acabei abandonando quase todas as corridas por comportamento antidesportivo, alguns pilotos me usavam como freios".

Já outros pilotos, como o companheiro de Vergne na Techeetah e atual líder do campeonato António Félix da Costa e o piloto da Jaguar James Calado, sugeriram que não farão mais transmissões ao vivo de suas participações em provas virtuais.

Da Costa escreveu no Twitter: "Adeus Twitch, adeus transmissões... tô fora. Nos vemos nunca mais".

Antes de sua demissão, Abt havia sido multado em 10 mil euros (cerca de R$ 60 mil), doado a uma caridade da escolha do piloto, pela F-E, além de ter sido desqualificado da prova e impedido de participar do resto do torneio.

Fora da F-E, outros pilotos também se manifestaram. Laurens Vanthoor, piloto de GT da Porsche, disse: "Isso começou como um show para entreter. Agora já custou várias carreiras".

"Sim, há coisas que você pode fazer e outras que não. Sim, algumas são inaceitáveis. Consequências são necessárias, mas isso?! É uma coisa virtual para entreter vocês, não é nosso trabalho diário. Mas que acaba afetando ele".

Em publicação no Instagram onde fala sobre sua saída da Audi, diversos pilotos manifestaram apoio a Abt.

Lucas di Grassi, que foi companheiro de equipe de Abt na Audi desde o início da F-E, elogiou o piloto: "Melhor companheiro de equipe que tive por seis anos. É mais longo que meu casamento. Sério. Fique bem".

O piloto da Indy, Conor Daly, disse: "Estou contigo nessa irmão! Vamos lutar contra a internet sobre isso".

GALERIA: Veja os carros e pilotos da sexta temporada da Fórmula E

Galeria Lista Audi - Lucas Di Grassi 1 / 36 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Audi - Daniel Abt 2 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Lucas Di Grassi, Audi Sport ABT Schaeffler, Audi e-tron FE06 3 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Porsche - Neel Jani 4 / 36 Foto de: Porsche Porsche - Andre Lotterer 5 / 36 Foto de: Porsche Motorsport Neel Jani, Tag Heuer Porsche, Porsche 99x Electric 6 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Techeetah - Jean-Eric Vergne 7 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Techeetah - Antonio Felix da Costa 8 / 36 Foto de: Techeetah Antonio Felix da Costa, DS Techeetah, DS E-Tense FE20 9 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Virgin - Robin Frijns 10 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Virgin - Sam Bird 11 / 36 Foto de: Dan Bathie / Motorsport Images Robin Frijns, Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE06 12 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Venturi - Felipe Massa 13 / 36 Foto de: Malcolm Griffiths / Motorsport Images Venturi - Edoardo Mortara 14 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Venturi Racing 15 / 36 Foto de: FIA Formula E Nissan - Sébastien Buemi 16 / 36 Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images Nissan - Oliver Rowland 17 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Nissan e.Dams, Nissan IMO2 18 / 36 Foto de: Nissan Motorsports Mahindra - Jerome d'Ambrosio 19 / 36 Foto de: XPB Images Mahindra - Pascal Wehrlein 20 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Pascal Wehrlein, Mahindra Racing, M6Electro 21 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images Mercedes - Nyck de Vries 22 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Mercedes - Stoffel Vandoorne 23 / 36 Foto de: Mercedes-Benz Stoffel Vandoorne, Mercedes Benz EQ Formula, EQ Silver Arrow 01 24 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images BMW - Maximilian Günther 25 / 36 Foto de: BMW BMW - Alexander Sims 26 / 36 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images Maximilian Günther, BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.20 27 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Dragon - Brendon Hartley 28 / 36 Foto de: Jerry Andre / Motorsport Images Dragon - Nico Müller 29 / 36 Foto de: Dragon Racing Nico Müller, Dragon Racing, Penske EV-4 exits the pit lane 30 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Jaguar - James Calado 31 / 36 Jaguar - Mitch Evans 32 / 36 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images James Calado, Jaguar Racing, Jaguar I-Type 4 in the pit lane 33 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images NIO - Oliver Turvey 34 / 36 Foto de: Dan Bathie NIO - Ma Qinghua 35 / 36 Foto de: Sam Bloxham / Motorsport Images Oliver Turvey, NIO 333, NIO FE-005 36 / 36 Foto de: Joe Portlock / Motorsport Images

