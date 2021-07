Lucas di Grassi disse que o "erro" que o custou uma vitória controversa no ePrix II de Londres da Fórmula E "ficará em sua cabeça o resto da vida".

O brasileiro surpreendeu ao assumir a liderança à frente de Stoffel Vandoorne quando parou durante um período de safety car, ganhando sete posições ao aproveitar a velocidade mais rápida do pitlane no momento.

Apesar de controverso, o movimento é permitido no Artigo 38.11 do Regulamento Desportivo da FIA, que diz: "a entrada e saída do pitlane seguirão abertas e carros são livres para passar, desde que parem na frente de seu box".

Porém, Di Grassi foi punido com um drive through pela manobra após os comissários descobrirem que ele não havia parado totalmente seu Audi e-tron FE07 nos boxes. Enquanto a velocidade da roda registrou zero, o carro não estava totalmente parado por um período de tempo significativo.

Di Grassi não foi informado pela equipe de sua punição porque o chefe da Audi, Allan McNish, marchou até a direção de prova para contestar a decisão. Com isso, o brasileiro recebeu uma bandeira preta no início da última volta e terminou desclassificado.

Falando ao Motorsport.com, di Grassi reconheceu que lamentaria o erro pelo resto de sua vida.

"Primeiro não estava ciente da punição até após o fim da prova. Fiquei feliz por dez segundos e depois triste de novo. Foi triste porque não vencemos a corrida devido a um pequeno erro. Isso ficará na minha cabeça pelo resto da vida".

Di Grassi comparou a manobra à vitória de Michael Schumacher no GP da Grã-Bretanha de 1998, quando o alemão não cumpriu um drive through na volta final porque o box da Ferrari estava localizado após a linha de chegada.

Ele ainda comparou a situação da Audi à regra da lateral no futebol, dizendo: "Eu poderia ter perdido. Haviam riscos envolvidos. Estamos permitidos de fazer isso, 100%. Foi uma manobra muito ousada que funcionou".

"Assim como no futebol, há a lateral, você joga com as regras para mandar a bola para a lateral. Aqui, o livro de regras é muito complexo. Todos estão tentando buscar margens ou buracos para ganhar vantagens. Fizemos tudo que o regulamento permitia hoje".

"Estou muito orgulhoso pelo fato da equipe ter feito uma ação ousada que poderia ter rendido a vitória. Há riscos envolvidos, mas valia a pena tentar. Foi um erro meu na garagem não parar porque a superfície interna é muito lisa. Eu freei, mas estava escorregando".

"Para mim, o carro havia parado porque freei com tudo. Mas o escorregão que causou a punição. É parte do jogo, olhar as regras, buscar modos de ganhar vantagem e correr".

"O esporte evolui, mas precisamos seguir indo além do limite. Vamos continuar fazendo isso dentro das regras, dentro dos limites legais".

