O minitorneio Special Edition da GT Sprint Race 'chegou com tudo' em 2021: neste domingo, três grandes nomes do automobilismo protagonizaram batalha ferrenha pela vitória na corrida 3 em Goiânia. Thiago Camilo prevaleceu, mas o 'pega' foi tão bom que os elogios também vieram de Gabriel Casagrande. Ele foi batido pelo rival, mas superou Nathan Brito, jovem filho de Valdeno Brito, outro nome consagrado na Stock Car. Entre eles, nem 1s de diferença.

"Ficamos nós três disputando posição por várias voltas, mas ninguém foi 'sujo'. Foi uma disputa limpa que todo mundo gostou de ver e nós três gostamos de fazer acontecer", afirmou Gabriel, vencedor da primeira corrida da GTSR neste ano, ao Motorsport.com.

Thiago ecoou o discurso. “Foi muito legal. Corrida emocionante e disputa limpa. Temos de valorizar. Isso é o que o público gosta: disputa, mas com respeito. É muito bom poder estar ao lado de pilotos que se respeitam e que proporcionam uma corrida emocionante. Guardei o recurso de potência extra para o fim prevendo que seria apertado. Deu certo", disse ele.

Nathan classificou a etapa em Goiânia como "o melhor fim de semana de corrida de sua vida".

"Caramba, com certeza posso dizer que esse foi o melhor fim de semana de corrida da minha vida até hoje. Já teria sido uma honra apenas dividir a pista com monstros do automobilismo brasileiro, disputar e dividir um pódio com eles então... Não tenho nem palavras para descrever".

A 'briga' foi tão boa que rendeu até comparação com a Fórmula 1, conforme contou Casagrande.

"No meu celular, tem um monte de gente falando que 'as corridas são melhores que as da Fórmula 1', porque são legais, divertidas e os carros andam muito perto uns dos outros. Então, acaba sendo bom para todo mundo: tanto para quem está vendo quanto para quem está correndo. Acho que o ano vai ser legal e essas brigas vão até o fim", relatou o paranaense, que também venceu a primeira corrida da Stock Car em Interlagos no fim de semana anterior.

"Eu e o Thiago somos muito amigos. Do Nathan estou me aproximando, mas sou amigo do pai dele. E a corrida foi muito divertida: saí de 17º para terminar em segundo", seguiu o piloto, que fez a volta mais rápida da prova e foi o competidor que mais ganhou posições na corrida.

Ele também falou sobre as máquinas da Sprint. "Os carros são super equilibrados e acho que isso torna a categoria muito atrativa para quem correr, para quem quer se divertir e para quem quer assistir corridas boas. está sendo uma experiência muito legal. A categoria é show e o trabalho do Thiago Marques (organizador da GT Sprint Race) é sensacional", destacou Casagrande, que divide o GTSR #83 com o companheiro Eduardo Pavelski.

