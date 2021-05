Após a grande estreia de seu 10º campeonato no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), a GT Sprint Race desembarca em Goiânia (GO) para seu segundo evento de 2021 e realiza a primeira 'Special Edition' do ano, com destaque para uma dupla de pilotos "em família". No Autódromo Internacional Ayrton Senna, o veterano Valdeno Brito, vencedor da primeira Corrida do Milhão da Stock Car, vai correr ao lado do filho Nathan, que disputa toda a temporada da GTSR.

Em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o clã 'abriu o jogo' sobre a experiência e falou sobre a oportunidade de competir na Sprint, descrita por pai e filho como uma ótima "escola" e "um aprendizado enorme".

Valdeno explicou: "A Sprint, para essa meninada jovem, sem tanta experiência, é uma escola muito boa. Tem um custo-benefício bom, já que você tem a possibilidade de dividir o carro com outro piloto para ir se desenvolvendo, então acho interessante e a escolha é bem feita."

"Em 2020, eu já estava com a ideia de colocar o Nathan na Sprint. Já estava acertado desde o começo do ano, mas veio a pandemia e a gente ficou impossibilitado de estar viajando para cá, principalmente até o meio do ano, por conta das restrições", seguiu.

"Então, tudo foi adiado para 2021. Enquanto isso, o Nathan fez alguns treinos (nos EUA), no final de 2019 e em 2020, de Fórmula 4, Copa Mazda... para não ficar parado. Mas ele estava querendo correr de alguma coisa."

Em família

Valdeno Brito e Nathan Brito Photo by: Divulgacao

"Eu vou fazendo o que posso pelo meu filho. Ele gosta e é um menino novo, então, até onde der, vou incentivar. Até por que meu pai me incentivou muito e é importante. Mas, claro: o futuro vai depender do aprendizado dele, da determinação, porque automobilismo é um negócio difícil para virar profissional. Realmente para poucos, mas não impossível. Aconteceu comigo, então por que não pode acontecer com ele ou com qualquer outro?", refletiu.

"Desde que seja uma pessoa talentosa e determinada. Tem que aguentar frustração, porque são muitas. São 10 tristezas para uma alegria... Na verdade, a vida de piloto é assim. Mas ele tem o ano todo e eu vou dividir o carro com ele nas corridas especiais, o que será uma experiência marcante para a nossa vida", afirmou o patriarca, que comentou sobre correr ao lado do filho.

"Vai ser um momento de até ensiná-lo um pouco mais, sabendo realmente do carro em que estaremos andando. Por enquanto, só posso compará-lo com quem divide o carro com ele... Quando eu estiver no carro, vai ser uma experiência interessante", completou Valdeno.

A visão do filho

"Meu pai me passa muita experiência. Ele corre na Stock desde 2004 e com carros de corrida acho que desde os 18 anos... Eu tenho 18 agora. Tudo que ele passa é algo a ser escutado e vejo isso como um privilégio, tendo um 'coach' desse ao lado. Às vezes eu acabo escutando um pouco mais do que eu gostaria (risos)... Se tem algo em que erro feio, fico ouvindo pelo resto do dia, mas sempre fica tudo bem e tranquilo", relatou o bem-humorado piloto.

"Além disso, é bom estar aqui dividindo pistas com caras como Thiago Camilo e Julio Campos... É um aprendizado enorme e com um investimento que não é tão grande se comparado ao de outras categorias, então eu diria que é uma boa escolha vir para cá. E, claro, temos sempre que lutar por alguma coisinha. Até na Stock Car a gente sabe que os carros não são exatamente iguais, inclusive na mesma equipe. Aqui [na GTSR], é uma equipe com 20 carros", seguiu.

"Se eu não sou o menos experiente [na categoria], sou um dos, mas não é por isso que eu vou deixar de me esforçar para aprender e posso dizer que já deu para aprender bastante. Até dá para comparar com outros carros, mas você nunca sabe se tudo está exatamente igual, porque, às vezes, algum está um pouquinho melhor de reta ou de curva", ponderou Nathan, fazendo menção ao ajuste fino das máquinas da GT Sprint Race.

"Nem sempre é exatamente a mesma coisa, então, comparando com o Luciano (Zangirolami, que divide o carro com Nathan nas seis etapas Brasil), deu para ver onde perdi tempo. Ele me deu dicas, o que foi bom para que eu não fizesse nenhum movimento imprudente."

"De todo modo, estou feliz e otimista para o ano inteiro. A categoria é a melhor do Brasil [para dar o próximo passo em competições de carros, após o kartismo e monopostos de base], na minha opinião, pois são carros mais fortes, próximos aos de uma Stock Light ou de uma Stock Car... O carro 'vira' só 4 ou 5 segundos mais lento que um Stock Car, então é um 'negócio' parecido e talvez faça tanta curva quanto um Stock Car, por ser mais leve", comparou.

"Então, sempre tem alguma coisinha (diferente). Tem sempre que estar 'pegando' nisso, mas, no geral, é realmente uma boa escolha vir para cá. Nos Estados Unidos, um campeonato como F4, que não é pra ser tão caro, custa de 200 a 300 mil dólares. Então, para a gente, que 'vê' tudo em reais, daria de 1 milhão a 1,5 milhão, o que é inviável para correr de F4. Além disso, qualquer coisa melhor que um F4 vai ser mais caro do que isso."

"Então, aqui, mesmo com as despesas de viagem, fica mais em conta do que correr nos Estados Unidos. Além do mais, meu pai é muito conhecido aqui no Brasil, então, onde quer que a gente vá, ele tem alguma influência. Não é como se a gente estivesse lá 'perdido' nos EUA, sem conhecer ninguém... Aqui, metade do pessoal a gente já conhece, então ele sempre conhece algum especialista em algo. É um fator a ser considerado também."

Nathan Brito 1 / 6 Foto de: Luciano Santos Nathan Brito 2 / 6 Foto de: Luciano Santos Nathan Brito 3 / 6 Foto de: Divulgacao Valdeno Brito 4 / 6 Foto de: Duda Bairros Valdeno Brito 5 / 6 Foto de: Duda Bairros Valdeno Brito 6 / 6 Foto de: Duda Bairros

