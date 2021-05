Um dos principais nomes do esporte a motor brasileiro e grande destaque do começo da temporada 2021 da GT Sprint Race, que realiza sua primeira 'Special Edition' do ano neste fim de semana, em Goiânia, Julio Campos rasgou elogios à categoria, que figura entre as mais importantes do automobilismo nacional, e colocou o campeonato no mesmo nível da Stock Car, na qual é companheiro de equipe de Felipe Massa.

"É muito bacana, a categoria é uma realidade", afirmou com exclusividade ao Motorsport.com. "Está crescendo bastante e fica cada vez melhor em relação aos pilotos", seguiu Campos, que enfrenta fortes rivais da Stock também na GTSR, como Thiago Camilo e Gabriel Casagrande.

"É muito bacana você ver esses pilotos dando o ar da graça e mostrando que os pilotos 'daqui' são muito fortes também. O [Sergio] Ramalho, por exemplo, não está de brincadeira...", disse Julio, que lidera a classe PRO ao lado do companheiro Léo Torres.

"É a categoria mostrando que os pilotos são tão fortes quanto os da Stock Car. O Serginho é um piloto que a gente sabe que é muito rápido e sempre foi. E a Sprint é isso: forma pilotos, como o [Guilherme] Salas, o Gaetano [di Mauro] e tantos outros", destacou.

"Faz tempo isso, então é muito bacana ver a Sprint 'fabricando' mais pilotos. O Nathan [Brito], por exemplo, é um que eu acompanho por causa do Valdeno", citou Campos, mencionando o ex-companheiro na Stock Car.

"É um moleque que a gente tem de estar de olho, é muito rápido", ressaltou o veterano. "Além disso, é bom estar junto com a família Marques e com o Thiago (organizador da categoria), que está batalhando há tanto tempo pelo automobilismo", completou.

F1 2021 - Ferrari surpreende e é a mais rápida em Mônaco: destaques dos treinos livres | SEXTA-LIVRE

Assine o canal do Motorsport.com no Youtube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like (joinha) nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

Your browser does not support the audio element.

.