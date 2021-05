Vice-líder da temporada 2021 da GT Sprint Race na classe PRO ao lado de Eduardo Trindade, com 33 pontos -- os ponteiros Julio Campos e Léo Torres somam 40 unidades --, Sergio Ramalho chega com tudo para a 'Special Edition' deste fim de semana, em Goiânia (GO). O pernambucano conquistou a pole para a segunda corrida da etapa inaugural deste ano, no Velocitta, em Mogi Guaçu (SP), venceu a prova e agora busca mais um triunfo em solo goiano.

Entretanto, o piloto sabe que o desafio será grande no Autódromo Internacional Ayrton Senna. "A Sprint é uma categoria super competitiva. Você olha para um lado e vê o Julio Campos. Você olha para o outro e vê o Thiago Camilo", destacou ao Motorsport.com.

Os dois pilotos citados por Ramalho, que também são destaques na Stock Car, foram 'pedras' no sapato do companheiro de Eduardo Trindade na primeira etapa, que abriu a 10ª temporada da GTSR no começo de maio. Especialmente Camilo, que dificultou a vida de Ramalho na sessão classificatória: a diferença entre eles foi de apenas 0s009, em disputada apertadíssima no interior paulista.

Já Campos fez grande corrida de recuperação na segunda prova daquele fim de semana após largar em último -- o piloto não pôde participar da classificação por conflitos de agenda -- e terminou em segundo na PRO, além de cruzar a linha em terceiro na disputa 'geral'.

Quem se colocou entre Ramalho e o curitibano foi Pedro Ferro, que ficou com a glória na classe PROAM. O jovem de 17 anos, que também corre na Stock Light e integra a academia da Toyota Gazoo Racing, foi elogiado pelo vencedor da segunda corrida do Velocitta.

"É um garoto que está começando e já arrepiando. Então, a Sprint é isso: a gente está ali disputando o tempo inteiro, com os carros muito próximos", disse Ramalho, que também já fez participações em categorias juniores da Stock, além de experiências na Copa Truck.

"Fiquei super feliz com a vitória. Eu me preparei, sabia que ia ser muito duro. A gente tem que administrar um pouco (ao largar da pole), mas, ao mesmo tempo, o pessoal vem muito forte de trás", explicou o pernambucano, que agora foca na etapa disputada em Goiás.

"Os carros estão próximos e usam muito o vácuo, por isso que é tão competitivo. Eu sabia que tinha que acelerar muito para poder vencer. Agora, vamos com tudo para Goiânia", completou o piloto.

Todas as corridas da GT Sprint Race têm transmissão ao vivo no Motorsport.com e, pela TV, no BandSports. Durante a semana, após cada etapa, também terão exibição no programa Acelerados (SBT), no Programa Na Faixa com National Sports Channel (COM Brasil TV). A narração de Luc Monteiro e comentários de Eduardo Serratto. A GT Sprint Race é patrocinada pela Pirelli e Militec1, têm apoio da TecPads, Fremax, Tekbond e Gold Springs.

Confira o cronograma 1ª Etapa da GT Special Edition 2021:

Sexta-feira, 21 de maio

08h00 às 09h30 – Shakedown 1 (organização)

11h30 às 12h00 – Shakedown 2 (organização)

14h55 às 15h40 – Treino oficial 1

–

Sábado, 22 de maio

10h20 às 11h05 – Treino oficial 2

13h40 às 14h10 – Treino classificatório

16h20 – CORRIDA 1 – Placa de 5 minutos

16h27 – Largada (20min + 1 volta)

16h52 – Pódio

–

Domingo, 23 de maio

08h00 às 08h15 – Warmup

09h10 – CORRIDA 2 – Placa de 5 minutos

09h17 – Largada (20 minutos + 1 volta)

09h40 – Pódio

12h30 – CORRIDA 3

12h48 – Largada (23 minutos + 1 volta)

13h20 – Pódio

-

Confira os locais e datas da GT Sprint Race 2021:

Etapa 1 – 02 de Maio – Velocitta - Mogi Guaçu/SP (#GrandOpening)

Etapa 2 – 23 de Maio – Goiânia/GO (#SpecialEdition)

Etapa 3 – 27 de Junho – Interlagos/SP (#SuperPole)

Etapa 4 – 18 de Julho – Cascavel/PR (#TripleX)

Etapa 5 – 15 de Agosto – Tarumã/RS (#SpecialEdition)

Etapa 6 – 05 de Setembro – Curitiba/PR (#InverseRace)

Etapa 7 – 03 de Outubro – Juiz de Fora/MG (#SpecialEdition)

Etapa 8 – 31 de Outubro – Palmeira/PR (#AirportTrack)

Etapa 9 – 05 de Dezembro – Curitiba/PR (#MatchPoint)

