Helio Castroneves, Taylor e Alexander Rossi terminaram as 12 Horas de Sebring apenas em oitavo, depois que seu Acura ARX-05 #7 precisou trocar o turbo intercooler no início da corrida, fazendo com que perdessem 11 voltas.

Com ritmo e estratégia, eles recuperaram quatro dessas voltas, mas seu verdadeiro “anjo da guarda” foi o Mazda # 77 de Oliver Jarvis, que colidiu com o carro do rival da Penske no título, Wayne Taylor Racing, resultando na perda de várias voltas do Cadillac # 10 e caindo para sétimo.

Com Taylor / Castroneves entrando na corrida com uma vantagem de dois pontos no campeonato, terminar apenas uma posição atrás de Renger van der Zande e Ryan Briscoe do WTR foi o suficiente para a dupla da Penske conquistar o título de Protótipo da IMSA apenas um ano depois de seus companheiros Dane Cameron e Juan Pablo Montoya alcançarem o mesmo feito.

Além da etapa de Sebring marcar o fim do programa Acura Prototype de três anos da Penske, também marcou a última corrida de Castroneves na equipe lendária, após 21 anos, 30 vitórias na IndyCar, incluindo três Indianápolis 500 e seis vitórias IMSA.

No entanto, até esta noite, Castroneves nunca havia conquistado um campeonato com a Penske - nem, na verdade, um para si mesmo desde o título de kart brasileiro em 1989 (ver tabela abaixo).

O veterano de 45 anos - que vai competir em seis corridas da IndyCar pela Meyer Shank Racing no próximo ano - estava emocionado no final das 12 Horas de Sebring, quando viu sua carreira na Penske chegar ao fim em grande estilo enquanto Taylor dirigia o Acura para a bandeira quadriculada. Ele estava soluçando e ainda chorando enquanto ele e Taylor conversavam com a NBCSN.

“Você sabe, [o presidente da Penske Tim] Cindric estava tipo,‘ Não chore! ’E eu disse:‘ Olha, você não sabe o que está acontecendo - há tanto em minha mente!’”

“Obviamente, não posso agradecer o suficiente a esse cara aqui, que garoto incrível e homem incrível, piloto incrível. Para eu poder terminar com um campeonato para uma organização incrível, um grupo incrível de pessoas…. Como eu disse, amigos, verdadeiros amigos que duram para sempre. É um novo começo para mim, mas nunca vou esquecer isso.

Taylor, que se juntou a Castroneves ao longo dos últimos três anos da competição IMSA, mas voltará para a equipe de seu pai, Wayne Taylor, quando mudar de Cadillac para Acura em 2021, disse que ajudar Castroneves a chegar a um título de campeonato se tornou tão importante para ele quanto conquistando um segundo campeonato de protótipo para si mesmo.

“Foi tudo!” disse um dos pilotos de protótipo mais talentosos dos últimos 10 anos. “Depois de tudo que ele fez pela Equipe Penske e está lá há 20 anos - para mim, Helio é Equipe Penske!”

“Foi o privilégio de uma vida dirigir pelo Acura Team Penske e ter os melhores três anos da minha carreira. E poder contribuir para a carreira incrível do Hélio, não tendo ainda um campeonato, perdendo por um ponto uma vez…. Ganhar com ele foi um dos destaques da minha vida. Seremos amigos para o resto da vida. ”

Castroneves ainda foi questionado se ele poderia ter escrito um final ainda mais dos sonhos em seu período na Penske.

"Não, sem dúvida", disse ele, lutando contra as lágrimas mais uma vez. “Eu fico emocionado porque são tantos anos. É absolutamente incrível, uma bênção.”

“Eu me apaixonei por esse esporte porque é incrível. Como RP diz, você perde mais do que ganha e, finalmente, quando você conquista um título, é especial. E este, sem dúvida, ficará na minha memória para sempre. ”

A longa trajetória de Hélio Castroneves até o título

Dados tirados de TracksideOnline

YEAR SERIES POSITION 1992 Fórmula Chevrolet 2 1993 Fórmula 3 Sul-Americana 2 1994 Brasileiro de Fórmula 3 2 1995 Fórmula 3 Inglesa 3 1996 Indy Lights 7 1997 Indy Lights 7 1998 Indy car 17 1999 Indy car 15 2000 Indy car 7 2001 Indy car 4 2002 Indy car 2 2003 Indy car 3 2004 Indy car 4 2005 Indy car 6 2006 Indy car 3 2007 Indy car 6 2008 Indy car 2 2009 Indy car 4 2010 Indy car 4 2011 Indy car 11 2012 Indy car 4 2013 Indy car 2 2014 Indy car 2 2015 Indy car 5 2016 Indy car 3 2017 Indy car 4 2018 IMSA 7 2019 IMSA 3 2020 IMSA 1

