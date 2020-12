Magnussen confirma ida à IMSA em 2021 com Ganassi

Kevin Magnussen já tem um programa para 2021 após sua saída da Fórmula 1 no final deste ano. O dinamarquês irá correr com a Chip Ganassi no programa da equipe na IMSA, na classe DPi, a principal da categoria.

O piloto da Haas já vinha afirmando que estava considerando opções para correr no automobilismo norte-americano em 2021, após a equipe confirmar que apostaria em uma dupla de novatos, Nikita Mazepin e Mick Schumacher, para 2021.

No mês passado, o Motorsport.com revelou que Magnussen estava próximo de assinar com a Chip Ganassi Racing para o programa da IMSA, em seu retorno às corridas de protótipos para 2021.

A equipe correrá com um Cadillac DPi-V.R na principal classe do campeonato, após um período de ausência da categoria desde o fim do programa com a Ford no final de 2019.

A Chip Ganassi anunciou na quinta que Magnussen assinou para a temporada completa de 2021, ao lado do bicampeão das 24 Horas de Daytona Renger van der Zande.

"Se você é um piloto profissional em qualquer lugar do mundo, você conhece o nome Chip Ganassi e a sua importância no mundo do automobilismo", disse Magnussen. "Chip tem uma das melhores organizações dentro e fora das pistas, e você pode olhar para a história e ver seu tremendo sucesso, especialmente no mundo das corridas".

"É uma grande oportunidade para mim estar com a CGR, Renger e a Cadillac. Mal posso esperar para começar, conhecer a equipe e iniciar os preparativos para 2021".

"Uma das coisas que sempre me chamou a atenção foi ouvir que, como ex-piloto, Chip sempre quis criar e construir uma equipe que ele gostaria de pilotar", disse van der Zande.

"Ele certamente fez isso, e os resultados falam por si só nas várias categorias que já disputou. Acho que Kevin e eu estamos muito animados e prontos para começar a temporada 2021 em Daytona".

A Chip Ganassi Racing anunciou que confirmará os demais pilotos para as provas de endurance no futuro próximo. O Motorsport.com apurou que o hexacampeão da Indy Scott Dixon deve ocupar uma das duas vagas restantes. Em 2020, ele venceu em Daytona ao lado de Zande.

A temporada 2021 da IMSA começa com as 24 Horas de Daytona em 30 e 31 de janeiro.

