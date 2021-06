Velho conhecido do público da Fórmula 1, Kevin Magnussen foi um dos vencedores da corrida de Detroit da IMSA, junto a Renger van der Zande. A dupla brasileira Felipe Nasr/Pipo Derani chegou em segundo e garantiu os primeiros lugares à Cadillac, seguidos dos carros de Mazda e Acura.

Foi a primeira vitória do dinamarquês desde a última etapa da extinta Fórmula Renault 3.5, em 2013. Ano em que foi campeão da categoria e ganhou destaque para estrear na F1 no ano seguinte.

“Não ganhava uma corrida há oito anos, é ótimo”, disse Magnussen. “Temos sido rápidos durante toda a temporada. Lideramos muitas voltas este ano e finalmente as certas."

“Vir aqui e saber que poderia lutar por vitórias foi um verdadeiro privilégio. Correr com esse carro incrível nessas pistas incríveis com essa equipe é um sonho. Sou muito sortudo e abençoado por ser capaz de fazer isso", completou.

#01 Chip Ganassi Racing Cadillac DPi: Renger van der Zande, Kevin Magnussen, Chip Ganassi Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

O resultado também foi bom para os brasileiros Nasr e Derani, que ganharam algum fôlego na disputa pelo título da temporada contra os líderes Filipe Albuquerque e Ricky Taylor.

Classificação da corrida

