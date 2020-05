Até agora, entre Fernando Alonso, Jenson Button e Jimmie Johnson, o único com vaga confirmada na Indy é o bicampeão mundial de Fórmula 1. O espanhol de 38 anos pretende fazer sua segunda corrida de Indy 500 em 2020.

No entanto, antes da pandemia de coronavírus interromper as corridas nos Estados Unidos, o Motorsport.com apurou que Alonso também deveria guiar um terceiro carro da McLaren SP - ao lado de Patricio O'Ward e Oliver Askew - no GP de Indianápolis (circuito misto). Acredita-se que esse acordo ainda se mantenha firme, embora, em vez de eventos consecutivos, o GP está marcado para 4 de julho, enquanto que a 104ª edição da Indy 500 ocorrerá em 23 de agosto.

Jimmie Johnson, sete vezes campeão da NASCAR Cup, deveria testar uma máquina da McLaren SP no Barber Motorsports Park em abril e continua interessado em competir em provas de circuito misto da Indy. No entanto, mesmo antes da pandemia da Covid-19, o mais provável era que isso acontecesse em 2021.

No início de março, o Motorsport.com também apurou que a equipe estava se preparando seu terceiro carro para o campeão mundial de F1 de 2009, Jenson Button, possivelmente para a etapa de Road America, prevista para 21 de junho.

No entanto, em seu podcast com James Allen e Jonathan Noble do Motorsport.com, o CEO da McLaren, Zak Brown, admitiu que as ambições de Johnson e Button na Indy foram temporariamente prejudicadas pela falta de dias de testes disponíveis no calendário revisado de 2020.

"Eu falei com os três", declarou Brown. “Todos eles realmente gostam de corridas da Indy. Todos os três querem correr.”

“Todos os três são extremamente competitivos. Creio que a Indy colocou uma restrição de testes, então, infelizmente, isso pode tornar este ano mais difícil, porque acho que nenhum deles gostaria de entrar em um carro ‘frio’ nos treinos de sexta-feira.”

“Acho que eles são profissionais demais e sei que o esporte é competitivo demais para pensar que eles podem simplesmente entrar sem uma quantidade adequada de testes.”

"Eu não ficaria surpreso em ver um ou todos os três em um carro da Indy em algum momento, e acho que seria muito emocionante."

Além de conquistar o título de 2009 com a Brawn GP, Button conquistou oito vitórias na McLaren e terminou em segundo no campeonato de 2011.

Relembre todos os carros de Jenson Button na F1

Galeria Lista 1999: Teste com a Prost 1 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Teste com a Prost 2 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 1999: Teste com a Prost 3 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2000: Williams 4 / 62 Foto de: BMW AG 2000: Williams 5 / 62 Foto de: BMW AG 2000: Williams 6 / 62 Foto de: BMW AG 2001: Benetton 7 / 62 Foto de: Benetton Formula 2001: Benetton 8 / 62 Foto de: Benetton Formula 2001: Benetton 9 / 62 Foto de: Benetton Formula 2002: Renault 10 / 62 Foto de: Renault F1 2002: Renault 11 / 62 Foto de: LAT Images 2002: Renault 12 / 62 Foto de: XPB Images 2002: Teste com a BAR 13 / 62 Foto de: Honda GP 2002: Teste com a BAR 14 / 62 Foto de: British American Racing 2002: Teste com a BAR 15 / 62 Foto de: James Moy 2003: BAR 16 / 62 Foto de: LAT Images 2003: BAR 17 / 62 Foto de: Michael Kim 2003: Teste com a BAR 18 / 62 Foto de: LAT Images 2003: Teste com a BAR 19 / 62 Foto de: LAT Images 2003: Teste com a BAR 20 / 62 Foto de: LAT Images 2004: BAR 21 / 62 Foto de: LAT Images 2004: BAR 22 / 62 Foto de: Lyndon McNeil 2004: Teste com a BAR 23 / 62 Foto de: LAT Images 2004: Teste com a BAR 24 / 62 Foto de: LAT Images 2004: Teste com a BAR 25 / 62 Foto de: David Lopez 2005: BAR 26 / 62 Foto de: XPB Images 2005: BAR 27 / 62 Foto de: XPB Images 2006: Honda 28 / 62 Foto de: XPB Images 2006: Honda 29 / 62 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images 2006: Honda 30 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2007: Honda 31 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Honda 32 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Honda 33 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Teste com a Honda 34 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Teste com a Honda 35 / 62 Foto de: XPB Images 2007: Teste com a Honda 36 / 62 Foto de: XPB Images 2008: Honda 37 / 62 Foto de: Edd Hartley 2008: Honda 38 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2008: Honda 39 / 62 Foto de: XPB Images 2009: Brawn 40 / 62 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images 2009: Brawn 41 / 62 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch 2009: Brawn 42 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2010: McLaren 43 / 62 Foto de: XPB Images 2010: McLaren 44 / 62 Foto de: XPB Images 2010: McLaren 45 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2011: McLaren 46 / 62 Foto de: XPB Images 2011: McLaren 47 / 62 Foto de: XPB Images 2011: McLaren 48 / 62 Foto de: Andrew Ferraro / Motorsport Images 2012: McLaren 49 / 62 Foto de: XPB Images 2012: McLaren 50 / 62 Foto de: XPB Images 2012: McLaren 51 / 62 Foto de: XPB Images 2013: McLaren 52 / 62 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images 2013: McLaren 53 / 62 Foto de: Sutton Motorsport Images 2014: McLaren 54 / 62 Foto de: XPB Images 2014: McLaren 55 / 62 Foto de: XPB Images 2014: McLaren 56 / 62 Foto de: LAT Images 2015: McLaren 57 / 62 Foto de: XPB Images 2015: McLaren 58 / 62 Foto de: XPB Images 2015: McLaren 59 / 62 Foto de: XPB Images 2016: McLaren 60 / 62 2016: McLaren 61 / 62 2016: McLaren 62 / 62 Foto de: XPB Images

