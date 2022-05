Carregar reprodutor de áudio

Will Power foi o grande nome da sexta-feira no Indianapolis Motor Speedway, que recebeu o treino classificatório para o GP de Indianápolis da IndyCar, que acontece neste sábado, no traçado misto do mítico autódromo.

O piloto da Penske cravou 1min09s7664 com o composto vermelho desgastado, mas a 0s0426 à frente de Alex Palou, com velocidade média de 125,854 mph. A conquista o deixa a apenas três poles do recorde de Mario Andretti.

Josef Newgarden e Conor Daly comporão a segunda fila, seguidos de Pato O’Ward e Felix Rosenqvist, todos eles compondo o Fast-6.

Helio Castroneves ficou logo no Q1 e terá que começar a corrida apenas na 19ª posição.

O GP de Indianápolis terá largada às 16h20, horário de Brasília.

Grid de largada

Posição Carro Piloto Tempo 1 12 Power, Will 01:09.7664 2 10 Palou, Alex 01:09.8090 3 2 Newgarden, Josef 01:09.8343 4 20 Daly, Conor 01:09.9063 5 5 O'Ward, Pato 01:10.0546 6 7 Rosenqvist, Felix 01:10.0605 7 77 Ilott, Callum (R) 01:09.6530 8 30 Lundgaard, Christian (R) 01:09.6594 9 45 Harvey, Jack 01:09.6899 10 28 Grosjean, Romain 01:09.7100 11 3 McLaughlin, Scott 01:09.7847 12 15 Rahal, Graham 01:10.2950 13 51 Sato, Takuma 01:09.8239 14 26 Herta, Colton 01:09.8527 15 21 VeeKay, Rinus 01:09.9550 16 27 Rossi, Alexander 01:09.9178 17 29 DeFrancesco, Devlin (R) 01:10.1306 18 8 Ericsson, Marcus 01:09.9294 19 6 Castroneves, Helio 01:10.1417 20 60 Pagenaud, Simon 01:09.9717 21 9 Dixon, Scott 01:10.1694 22 14 Kirkwood, Kyle (R) 01:10.1954 23 6 Montoya, Juan Pablo 01:10.7610 24 18 Malukas, David (R) 01:10.4755 25 11 Calderon, Tatiana (R) 01:11.0020 26 4 Kellett, Dalton 01:10.7187 27 48 Johnson, Jimmie 01:11.4599

