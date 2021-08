Will Power conquistou neste sábado a 63ª pole position de sua carreira, a primeira do ano, ao cravar uma média de 180.618 mph no classificatório do oval de Gateway, 13ª etapa da temporada 2021 da Indy. O piloto da Penske terá Colton Herta ao seu lado na largada deste sábado, com o piloto da Honda fazendo média de 180.528.

Josef Newgarden e Simon Pagenaud formarão a segunda fila, sendo toda ela da Penske.

Único brasileiro da prova, Tony Kanaan fez a média de 177.179 mph e largaria em 18ª, mas como Alex Palou, que na pista foi o 12º, terá que pagar uma punição de nove lugares no grid, por uma troca de mortor, o brasileiro será 17º.

Romain Grosjean, que estreia em ovais na Indy, foi o 15º mais rápido e, pelo mesmo motivo do avanço do brasileiro, será o 14ª no momento da largada.

A etapa de Gateway da Indy acontece ainda neste sábado, às 22h, horário de Brasília.

Grid de largada

Cla Número Piloto Mph 1 12 Will Power 180.618 2 26 Colton Herta 180.528 3 2 Josef Newgarden 180.509 4 22 Simon Pagenaud 180.368 5 5 Patricio O'Ward 179.894 6 8 Marcus Ericsson 179.839 7 27 Alexander Rossi 179.589 8 9 Scott Dixon 179.488 9 15 Graham Rahal 179 10 7 Felix Rosenqvist 178.928 11 3 Scott McLaughlin 178.914 12 18 Ed Jones 178.380 13 28 Ryan Hunter-Reay 178.357 14 51 Romain Grosjean 178.220 15 60 Jack Harvey 178.090 16 30 Takuma Sato 177.875 17 48 Tony Kanaan 177.179 18 14 Sébastien Bourdais 176.878 19 29 James Hinchcliffe 176.828 20 59 Conor Daly 176.547 21 10 Alex Palou 178.579 22 20 Ed Carpenter 176.260 23 21 Rinus Kalmthout 176.217 24 4 Dalton Kellett 174.803

