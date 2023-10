Kyle Larson chegou a bater no muro e quase rodou outra vez, mas ainda conseguiu uma vitória dominante nos playoffs da NASCAR Cup Series no domingo no Las Vegas Motor Speedway, o que o fez ser o primeiro piloto a garantir vaga na final.

Apesar de Larson ter vencido ambos os segmentos e liderado o maior número de voltas da corrida, em 133 das 267 voltas, a vitória não foi nada fácil.

Leia também: NASCAR revela calendário da Cup Series para 2024

Larson bateu seu carro com força no muro da Curva 2 no final do segundo estágio e foi para trás. O campeão de 2021 se recuperou no pit road na penúltima amarela e depois de uma breve batalha com Brad Keselowski parecia pronto para cruzar para a vitória.

O pole, Christopher Bell, no entanto, aproximou-se dramaticamente nas últimas cinco voltas e fez uma grande saída da curva 4 na última volta, mas Larson se garantiu por 0s082 e se tornou o primeiro piloto a competir pelo título.

É a quarta vitória da temporada para Larson e sua equipe número #5 da Hendrick Motorsports, além de ser a 23ª de sua carreira. Isso já garantiu a segunda oportunidade de sua carreira de disputar um campeonato.

“Eu pude vê-lo chegando no meu espelho, com certeza”, disse Larson sobre Bell na última volta. “Esperava que aqueles retardatários me dessem a parte de baixo da pista. O #38 (Todd Gilliland) foi para o fundo. Eu sabia que não poderia segui-lo. Só não queria ir até o topo e deixar o caminho meio aberto.

“Felizmente, Christopher sempre corre de forma extremamente limpa. Poderia ter ficado mais louco na linha de chegada. Sou grato a ele por correr com respeito.

“Grande trabalho feito pela minha equipe também. Apenas um ótimo carro de corrida. Quase entreguei lá nas curvas 1 e 2, ficando de lado, batendo na parede. Tivemos que lutar lá atrás com nosso equilíbrio.”

Kyle Busch terminou em terceiro, Keselowski foi quarto e Ross Chastain se recuperou de uma penalidade por excesso de velocidade nos boxes para terminar em quinto.

Completando o top 10 estavam Ryan Blaney, William Byron, Tyler Reddick, Martin Truex Jr.

Faltando duas corridas para o final da semifinal dos playoffs, os quatro pilotos com menor número de pontos sem vitória e em risco de eliminação são Chris Buescher, Blaney, Reddick e Bell, que está dois pontos abaixo da linha de corte.

RESULTADOS

ALÔ, NASCAR! Arthur Gama revela BASTIDORES INÉDITOS da seletiva que pode levá-lo a realizar SONHO F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport debate fiasco no Catar, futuro de Pérez e tensão de Mercedes/McLaren Your browser does not support the audio element. ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music

Faça parte também do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!