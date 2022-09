Carregar reprodutor de áudio

Josef Newgarden até tentou, mas o norte-americano da Penske não conseguiu tirar o título da IndyCar 2022 das mãos do companheiro australiano Will Power, que pode celebrar, neste domingo, seu segundo título na categoria, da qual se tornou o mais novo recordista de poles no sábado.

Entretanto, após superar a lenda norte-americana Mario Andretti como piloto que mais vezes largou na posição de honra, Power teve uma corrida tensa neste domingo em Laguna Seca, que recebeu a última etapa da temporada 2022. No fim, quem venceu o GP foi Álex Palou, espanhol da Ganassi.

Alex Palou, Chip Ganassi Racing Honda Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Apesar do litígio com sua equipe, da qual pode sair após novela que envolve a McLaren, o campeão de 2021 levou a melhor no GP de Monterrey, cruzando a linha de chegada à frente de Newgarden, que fez grande prova de recuperação depois de largar em penúltimo em função de um erro no quali.

Josef Newgarden, Team Penske Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Entretanto, não foi suficiente para o bicampeão conquistar seu terceiro título, já que Power soube administrar a vantagem na tabela de pontuação para se sagrar vencedor da temporada 2022. Com isso, o australiano adiciona a glória deste fim de semana ao campeonato de 2014 e à Indy 500 2018.

Will Power, Team Penske Chevrolet Photo by: Phillip Abbott / Motorsport Images

Power cruzou a linha de chegada em terceiro, logo à frente do sueco Felix Rosenqvist. Quem fechou o top 5 foi o dinamarquês Christian Lundgaard, da RLL. Já o hexacampeão Scott Dixon, que ainda estava no páreo com a Chip Ganassi, teve ritmo ruim e não conseguiu brigar pelo hepta.

P # Piloto Voltas Diferença Intervalo Pits Voltas lideradas Motor Equipe 1 10 Álex Palou 95 LAP 95 3 67 Honda Chip Ganassi Racing 2 2 Josef Newgarden 95 30.3812 30.3812 4 5 Chevy Team Penske 3 12 Will Power 95 33.8528 3.4716 3 17 Chevy Team Penske 4 7 Felix Rosenqvist 95 35.5322 1.6794 3 5 Chevy Arrow McLaren SP 5 30 Christian Lundgaard 95 50.8901 15.3579 3 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 6 3 Scott McLaughlin 95 56.1091 5.2190 4 Chevy Team Penske 7 28 Romain Grosjean 95 57.9853 1.8762 3 Honda Andretti Autosport 8 5 Pato O'Ward 95 59.9521 1.9668 4 Chevy Arrow McLaren SP 9 8 Marcus Ericsson 95 62.6247 2.6726 4 Honda Chip Ganassi Racing 10 27 Alexander Rossi 95 65.3231 2.6984 4 Honda Andretti Autosport 11 26 Colton Herta 95 67.6483 2.3252 4 Honda Andretti Autosport w/Curb-Agajanian 12 9 Scott Dixon 95 67.9752 0.3269 4 Honda Chip Ganassi Racing 13 18 David Malukas 94 1 LAPS 22.0580 4 Honda Dale Coyne Racing with HMD 14 21 Rinus VeeKay 94 1 LAPS 0.8496 4 Chevy Ed Carpenter Racing 15 29 Devlin DeFrancesco 94 1 LAPS 5.4576 3 Honda Andretti Steinbrenner Autosport 16 48 Jimmie Johnson 94 1 LAPS 8.6239 5 Honda Chip Ganassi Racing 17 60 Simon Pagenaud 94 1 LAPS 0.4442 4 Honda Meyer Shank Racing 18 15 Graham Rahal 94 1 LAPS 0.2226 4 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 19 06 Helio Castroneves 94 1 LAPS 2.3636 4 Honda Meyer Shank Racing 20 45 Jack Harvey 94 1 LAPS 15.7484 5 Honda Rahal Letterman Lanigan Racing 21 14 Kyle Kirkwood 94 1 LAPS 0.3851 4 Chevy AJ Foyt Enterprises 22 16 Simona De Silvestro 94 1 LAPS 4.7839 4 Chevy Paretta Autosport 23 51 Takuma Sato 94 1 LAPS 24.7101 3 Honda Dale Coyne Racing w/RWR 24 20 Conor Daly 93 2 LAPS 10.8005 6 Chevy Ed Carpenter Racing 25 4 Dalton Kellett 93 2 LAPS 54.7478 3 Chevy AJ Foyt Enterprises 26 77 Callum Ilott 37 Falha mecânica 2.0634 1 1 Chevy Juncos Hollinger Racing

