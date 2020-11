A Aprilia nomeou três pilotos para sua escalação em 2021 na MotoGP, mas apenas Aleix Espargaró permanece confirmado, enquanto Lorenzo Savadori ou Bradley Smith será seu companheiro de equipe.

A Aprilia foi forçada a encontrar um substituto para Andrea Iannone em 2021, quando ele teve a sua punição por doping aumentada para quatro anos no início deste mês.

As opções favoritas em Andrea Dovizioso e Cal Crutchlow nunca se concretizaram, com o primeiro optando por um ano sabático em 2021 e Crutchlow ingressando na Yamaha como piloto de testes oficial. A Aprilia também cortejou o piloto da Moto2 Marco Bezzecchi para o próximo ano, mas a equipe VR46 pela qual ele corre na Moto2 bloqueou esta jogada.

A marca confirmou que três jovens pilotos tiveram a oportunidade de subir para a MotoGP - os outros dois eram Joe Roberts e Fabio Di Giannantonio - mas afirma que eles não se sentiam prontos para dar o salto.

Na manhã de segunda-feira, a lista oficial provisória de inscritos para a temporada de 2021 revelou Savadori como piloto ao lado do já confirmado Espargaró. Savadori substituiu o outro piloto de testes Smith na RS-GP nas últimas três rodadas da temporada, embora a Aprilia tenha insistido que o último ainda fazia parte da equipe.

A Aprilia já confirmou que Savadori e Smith estarão com ela no próximo ano e uma decisão sobre quem será o segundo piloto e quem permanecerá como piloto de testes será tomada após a conclusão dos testes de inverno.

“Não é segredo que oferecemos uma oportunidade a três jovens pilotos porque sentimos que nosso projeto poderia ser muito interessante para jovens pilotos talentosos, mas eles ainda não se sentiam preparados para o salto e, ao mesmo tempo, as equipes que já assinaram para a temporada de 2021 preferiram mantê-los”, disse o CEO Massimo Rivola.

“Nós respeitosamente reconhecemos sua decisão. Preferimos continuar com nossos pilotos, ao invés de escolher soluções que ainda estão em aberto, mas das quais não estamos totalmente convencidos”.

“Mesmo nas condições difíceis desta temporada, particularmente penalizante para um projeto jovem, a moto melhorou muito e reduziu significativamente as lacunas tanto nas corridas como nos treinos em basicamente todos os circuitos”.

“Aleix terminou com uma nota alta e, mesmo na corrida de ontem, rodou com os mesmos tempos dos líderes”.

“Lorenzo também mostrou um progresso significativo em apenas três corridas e sabemos que podemos contar com o profissionalismo e experiência de Bradley”.

“Aleix será obviamente o nosso melhor piloto. As funções do segundo piloto e piloto de testes serão decididas no final do cronograma de testes de inverno”.

No mês passado, o tricampeão de MotoGP Jorge Lorenzo confirmou que tinha a opção com a Aprilia de ser o piloto de testes em 2021, embora esta ligação tenha ficado silenciosa recentemente.

