Neste sábado, a Ducati confirmou que fechou um novo contrato de dois anos com Francesco Bagnaia e que manterá Johann Zarco em 2021, embora ainda não tenha decidido quais serão as duplas da equipe principal e do time satélite, a Pramac.

O único nome confirmado é o de Jack Miller, que em 2021 passará da Pramac para a equipe principal da marca italiana.

Na semana passada, Andrea Dovizioso anunciou que deixaria a Ducati de seu contrato, com especulações em torno dos nomes de Bagnaia, Zarco e do tricampeão Jorge Lorenzo ligando todos à vaga.

O atual companheiro de equipe de Dovizioso, Danilo Petrucci, já assinou contrato para ingressar na Tech 3 KTM no próximo ano.

Já se sabia que o piloto da Pramac Bagnaia havia chegado a um acordo com a fabricante italiana, algo que o diretor esportivo da marca, Paolo Ciabatti, confirmou no GP da Estíria.

Ele também confirmou que Zarco, da Avintia, continuará como piloto contratado da Ducati para 2021, com a decisão sobre o futuro do francês marcada para ser definida antes das corridas de Misano, em setembro.

“É verdade que basicamente concordamos com os termos de Pecco (Bagnaia) para os próximos dois anos”, disse Ciabatti ao Motogp.com. “É muito cedo para dizermos se continuamos com a Pramac ou ele vai passar para a equipe de fábrica".

“Também continuaremos com Johann Zarco, e tomaremos uma decisão um pouco antes de Misano”.

O motorsport.com relatou no início do ano que a Ducati tinha chegado a um acordo com o piloto da KTM na Moto2 Jorge Martin para se juntar à Pramac no próximo ano.

Ciabatti admite que a Ducati também pretende contratar outro piloto de Moto2, os atuais candidatos ao título da temporada Luca Marini e Enea Bastianini.

“Como sabem, há outro piloto de Moto2 [Martin] que é interessante para nós e que não podemos mencionar neste momento, mas com certeza o Luca e o Enea estão muito bem,” acrescentou. “Portanto, também estamos olhando para a possibilidade de assinar com outro piloto no próximo ano", explicou.

“Acho que provavelmente tomaremos uma decisão nas próximas semanas, o objetivo é fazer um anúncio antes de Misano, para que a escalação de pilotos da Ducati para 2021 seja clara”.

Na semana passada, Miller considerou Bagnaia a escolha “lógica” para se juntar a ele na equipa de fábrica da Ducati no próximo ano.

Depois de fraturar o joelho em uma queda durante os treinos para a etapa de Brno, no início de agosto, o italiano deve regressar à ação no GP de San Marino, marcado para setembro.

