O piloto Joan Mir, da Suzuki, admitiu que seu GP de Valência foi um "pesadelo" e diz que sofreu mais do que em qualquer outra corrida em 2020, apesar de ter garantido seu primeiro título na categoria de elite.

O espanhol terminou a penúltima etapa da temporada na sétima colocação, partindo de 12º, o que foi suficiente para lhe garantir o título da MotoGP de 2020 - encerrando uma espera de 20 anos para a Suzuki.

Apesar de ter vencido no Circuito Ricardo Tormo na semana passada, Mir admite que "sofreu muito" na corrida de domingo e não consegue explicar por quê.

“Esta corrida foi um pesadelo”, admitiu Mir.

“Esta corrida batalhei mais do que [qualquer outra corrida] durante toda a temporada. É estranho entender a situação, porque eu não sei.”

“Eu não me importo com a corrida, nós temos o título. Mas é verdade que sofri muito."

O sucesso do título de Mir o torna o sexto piloto na história da categoria elite a ganhar o campeonato em uma Suzuki, fazendo isso no 100º aniversário da marca e no 60º de sua história de corrida.

A Suzuki só voltou à MotoGP em 2015, após um hiato de 2011-2014 (embora tenha feito uma aparição desastrosa como wildcard no GP de Valência de 2014 com a GSX-RR), e Mir admite que não esperava ser capaz de competir pelo título em seu segundo ano na MotoGP.

Por esta razão, ele sente que conquistar o título significa algo a mais do que se fosse com outro fabricante.

“Para mim, esta foi a razão para assinar com a Suzuki”, disse ele, quando questionado sobre o que significava ganhar o primeiro título da Suzuki desde 2000.

“Para mim, é claro, ganhar um título com cada [qualquer] fabricante é inacreditável, é o alvo.

“Mas fui muito corajoso naquele momento ir para a Suzuki porque não esperava este potencial da moto no segundo ano.

“Mas era assim. Conseguir um título com a Suzuki significa algo mais do que o normal. ”

Mir se junta a Barry Sheene, Marco Lucchinelli, Franco Uncini, Kevin Schwantz e Kenny Roberts Jr como os únicos campeões mundiais com a Suzuki na categoria elite.