A queda de Valentino Rossi no GP da Emilia Romagna da MotoGP fez com que o piloto da Yamaha perdesse contato com os líderes do Mundial, mas ele não se importa. O italiano acredita que, para poder pensar em se tornar candidato ao título, ele precisa melhorar o desempenho.

"Falamos muito sobre o Mundial porque as diferenças são pequenas", disse Rossi, que está em nono na classificação, 26 pontos atrás de Andrea Dovizioso. "Perdi pontos, mas isso não muda muito. A diferença para vários é de poucos pontos".

"O campeonato continua muito aberto e ainda há chão. Tudo é possível. Mas tenho que ser melhor, ser mais rápido. Não me sinto bem com a moto".

"Infelizmente caí logo no começo, cometi um erro na Curva 4. Não estava focado o suficiente. No momento, não estou rápido o suficiente para lutar pelo título. Temos que ser mais rápidos".

Rossi chegou a fazer uma boa classificação, mas antes da corrida, no aquecimento, já lutava com a moto. Ele determina uma área onde o progresso é necessário.

"Temos que melhorar a aderência na traseira da moto enquanto acelero. Não é o nosso ponto forte, então temos que tentar coisas diferentes. Ontem não estava ruim. Mas hoje já estava, com algumas derrapadas e degradação".

"Infelizmente, a corrida durou apenas uma volta e meia, por isso não sei ao certo meu potencial. Mas tinha um desempenho melhor que no último fim de semana".

