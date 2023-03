MotoGP: Márquez não vê Honda lutando por pódios no começo de 2023

Carregar reprodutor de áudio

Após a conclusão dos testes de pré-temporada da MotoGP em Portugal, Marc Márquez não acredita que a Honda tenha capacidade de lutar por pódios no começo de 2023, tendo como posição natural da quinta a décima colocações.

A Honda não teve vida fácil nos testes de Portugal, com Márquez terminando o último dia em 14º, logo atrás do companheiro Joan Mir. O espanhol disse que guiou a moto no domingo como fez na pré-temporada da Malásia, e ressaltou que a RC213 havia melhorado com as mudanças nos ajustes.

Mas ele admite que, mesmo com isso, a Honda não vai para o começo da temporada 2023 podendo lutar por vitórias ou mesmo pódios.

"Infelizmente, algumas das coisas que a Honda esperava que funcionasse nessa pista não ocorreram como esperado. E eu estava guiando a moto como terminamos na Malásia. É verdade que mexemos um pouco no ajuste, minha equipe montou um bom plano e avançamos um pouco, me sinto melhor".

"Consegui trabalhar no ritmo, porque quando você faz diversos testes, isso é mais difícil. Mas agora, em Portimão, não temos como pensar em pódios ou vitórias. Temos que pensar no que temos, tentar o melhor. As condições devem mudar também, a borracha na pista".

"Mas veremos, no momento, se a corrida fosse amanhã, com as condições que temos na pista hoje, lutaríamos por quinto a décimo, acredito".

Márquez não comentou se vê a Honda de 2023 com potencial para lutar na frente, mas diz que "não pode iniciar a temporada com uma mentalidade negativa".

"Veremos. Claro, temos que acreditar nisso e, no momento, todos têm zero pontos na classificação. Depois de cinco, seis corridas vamos entender onde estamos. Mas é verdade que temos que avançar, seguir melhorando. Mas não dá pra iniciar a temporada com uma mentalidade negativa".

"Se você precisa lutar pelo top 5, faça isso. Essa será a chave da temporada. Se você começar o ano com um pensamento negativo, será uma longa temporada de 42 corridas".

Márquez chegou a tentar uma simulação de classificação no domingo em Portugal, mas teve sua chance interrompida. Ele sentiu que o tempo de volta não foi ruim, considerando isso e que ele tinha feito três setores "muito rápidos" antes de "perder tudo" no último.

