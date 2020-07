Uma das grandes surpresas do final de semana da MotoGP é o possível retorno de Marc Márquez para competir já no GP da Andaluzia no próximo domingo (26), após uma cirurgia no braço direito na última terça (21). Sem falar com a imprensa desde sua chegada ao autódromo na quinta, a Honda divulgou um comunicado com algumas impressões do espanhol.

Márquez explicou que tomou, juntamente com a Honda, a decisão de não correr nesta sexta, deixando sua participação apenas para o sábado.

"Cheguei ao circuito na quinta após a operação em Barcelona e passei por uma avaliação médica ao meio-dia. A liberação significa que posso correr e, após discussão com a Honda, decidimos correr apenas no sábado", explicou.

O piloto disse que conseguiu descansar entre a quinta e a sexta e que a estratégia é ir à pista no TL3, que acontecerá na manhã do sábado (25).

"Eu dormi muito bem, obviamente tenho dor, mas tive sessões com a minha fisioterapeuta que foram muito boas para mim. Junto com a equipe, tenho apenas um objetivo em mente: ver como estarão minhas condições no TL3. Vamos ver como está o braço e daí decidiremos nosso próximo objetivo".

Para poder participar da corrida, o espanhol precisa de um tempo no terceiro treino livre que não exceda 107% do melhor tempo do final de semana para poder participar da classificação e, consequentemente, da corrida.

"Quero agradecer a todos pelas mensagens de apoio. Foram dias difíceis que ficaram melhores com o apoio da Honda, da equipe e de todos os patrocinadores e fãs que, assim como eu, amam o esporte", finalizou o comunicado.

