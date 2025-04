A equipe Aprilia emitiu um comunicado na tarde de quinta-feira com uma atualização sobre a condição física do atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, que sofreu um acidente no último domingo durante o GP do Catar, onde fraturou onze costelas, além de outras lesões que o mantêm internado com mobilidade muito reduzida em um hospital em Doha.

Como o Motorsport.com informou na terça-feira, o processo para colocar o piloto de volta em um avião e retornar à Europa ainda é longo. O comunicado de imprensa da Aprilia afirma que um avião médico será contratado para que, quando chegar a hora certa, Martín possa voar para Barcelona e ficar nas mãos dos médicos da Clinica Dexeus.

Confira o comunicado de imprensa completo da Aprilia:

Após o incidente que ocorreu durante o recente GP do Catar, Jorge Martín sofreu um hemopneumotórax associado a múltiplas fraturas de costelas. A condição clínica do piloto mostra uma melhora lenta, mas constante, após exames médicos no centro médico do circuito e, posteriormente, no Hospital Geral Hamad.

No momento, ele está sob observação, pois o trauma pleuropulmonar exige drenagem imediata para permitir a reexpansão dos pulmões. As fraturas de costela estão lhe causando dor significativa e maior limitação da atividade física básica.

Até o momento, a situação está sendo controlada passo a passo. É essencial que o pulmão se expanda de forma estável; somente então a sucção mecânica será liberada e o dreno permanecerá no local. Após um monitoramento radiográfico adicional, será possível remover o dreno. Uma vez estabelecidas as condições mais seguras, será providenciado um retorno assistido à Europa.

A Aprilia consultou os médicos do Hamad General Hospital, bem como o Dr. Ángel Charte, Diretor Médico da MotoGP, e Franco Perona, Diretor Médico da Lifenet Healthcare, parceira da Aprilia Racing, para garantir que o paciente e o piloto recebam os melhores cuidados possíveis, um elemento fundamental para uma recuperação psicofísica perfeita.

Uma vez que os tratamentos mais invasivos tenham sido concluídos, será necessário um processo de recuperação supervisionado, liderado pela equipe médica e incluindo terapia de controle da dor, fisioterapia respiratória e monitoramento cardiovascular contínuo.

Lorenzo Savadori substituirá Jorge Martín no próximo GP em Jerez de la Frontera.

Palavras de agradecimento do piloto

No mesmo comunicado à imprensa, o piloto agradece o apoio e mantém seus esforços para voltar mais forte do que nunca.

"Obrigado do fundo do meu coração a todos que me apoiaram. Foram dias difíceis, mas agora estou começando a me mover um pouco mais e a me sentir melhor, embora a dor ainda seja intensa. Quero agradecer à Aprilia, aos meus fãs e a todos que estão me ajudando. Vou continuar lutando para ser um dos pilotos mais fortes da história.

O diretor médico do Campeonato Mundial, Ángel Charte, garantiu que a evolução está indo bem: "Jorge continua na unidade de terapia intensiva do Hospital Hamad. Suas lesões estão progredindo satisfatoriamente. A drenagem torácica para seu hemopneumotórax está evoluindo favoravelmente. Sua dor está sob controle, apesar das fraturas nas costelas".

"Por enquanto, ele deve continuar com o processo de drenagem pulmonar até que esteja 90% resolvido. Depois disso, serão necessários alguns dias para que ele possa ser transferido por avião médico para o nosso hospital. Ele também está alegre e forte. Temos que lhe dar tempo até que o processo clínico seja resolvido e ele possa ser transferido".

