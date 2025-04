A Aprilia anunciou em um comunicado divulgado à imprensa neste domingo que o atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, recebeu alta do hospital onde estava internado em Doha, mas seguirá no Catar para o tratamento após o forte acidente no GP do último fim de semana.

A equipe italiana afirmou no comunicado que o espanhol "recebeu alta do Hamad General Hospital e permanecerá no Catar por mais alguns dias até que sua condição médica se estabilize. Assim que sua condição permitir, um voo assistido será organizado para levá-lo de volta à Europa", concluiu o comunicado.

Martín quebrou 11 costelas e sofreu um pneumotórax em seu acidente durante o GP do Catar do último fim de semana, onde, além de cair da moto, foi atingido por Fabio di Giannantonio. Losail foi a primeira corrida de do espanhol em 2025, após as lesões sofridas antes do início da temporada.

Embora sua alta hospitalar tenha ocorrido um pouco mais cedo do que o esperado, o fato de que ele permanecerá no Catar por mais alguns dias não é nenhuma surpresa. Conforme relatado na semana passada, entende-se que voar é um problema devido à natureza das últimas lesões do espanhol. Isso explica a referência a um voo assistido para Martín, que pode ficar fora de ação por cerca de três meses.

Em outras notícias da MotoGP, a Honda confirmou que colocará Aleix Espargaró como piloto de wildcard no GP da Espanha do próximo fim de semana. A corrida em Jerez marcará a primeira prova do espanhol desde que se aposentou da MotoGP em tempo integral no final de 2024, quando ele era um piloto da Aprilia. Desde que deixou o posto, Espargaró tem trabalhado para a Honda como piloto de testes.

Espargaró alinhará ao lado de seus colegas de equipe oficial Joan Mir e Luca Marini, já que a fabricante japonesa busca construir um forte início de temporada e tirar proveito de um circuito que deve se adequar à RC213V.

