Nunca saberemos quanto cada barra de perda de pressão dos pneus acrescenta ao tempo de volta na MotoGP, mas é difícil acreditar que o ganho seja de 0,7 segundos por volta, que é a diferença entre os dois companheiros de equipe da Red Bull KTM Tech3 no domingo. No entanto, depois de uma investigação dos comissários técnicos, concluiu-se que Maverick Viñales violou a regra ao rodar mais de 60% das voltas com a pressão dos pneus abaixo do estipulado pelo fabricante, resultando em uma penalidade de 16 segundos em seu tempo de corrida, fazendo-o cair do segundo lugar no pódio para o 14º na classificação final da corrida.

"O problema da pressão não é culpa minha, é trabalho dos técnicos. A ótima corrida que fizemos e o pódio, ninguém pode tirar isso de nós, estou muito feliz", disse Viñales no domingo, quando a penalidade já era iminente.

A felicidade do piloto espanhol contrastava com o rosto pouco amigável de seu companheiro de equipe, Enea Bastianini, que largou em 20º no grid e cruzou a linha de chegada em 13º, lutando no trânsito, o que não lhe causou nenhum problema com as pressões. No final, a penalidade de Viñales foi suficiente para colocá-lo em 12º.

"Eu esperava mais, mas tive dificuldades para ultrapassar, por algum motivo a moto estava deslizando muito e eu estava com dificuldades para acelerar. É uma pena, porque eu estava me sentindo bem e provavelmente tinha ritmo para estar muito mais à frente. Então cometi um erro ao tentar ultrapassar Luca Marini e saí da pista, então tive que refazer toda a corrida novamente", disse Bastianini.

Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3 Foto de: Tech3 Racing

"A classificação aos sábados está me atrasando muito, é muito difícil largar de tão longe no grid. Temos que dar um passo à frente nesse aspecto porque, se não o fizermos, estaremos fadados a ter corridas medíocres", comentou.

"Uma classificação importante ajuda a melhorar para o futuro. Temos que trabalhar na configuração da moto, eu esperava um salto maior de sexta para domingo, o potencial está lá, Maverick fez uma ótima corrida, então tenho certeza de que podemos fazer isso também", ele continuou com suas conclusões após a corrida.

A mensagem crítica de Bastianini

No entanto, o italiano revelou que, em termos de maquinário, a KTM RC16 do espanhol é diferente da sua.

"Maverick está usando uma moto diferente da nossa, mas não posso falar sobre isso no momento porque não fui autorizado a testá-la", surpreendeu-se. "Mas o que Maverick fez também é mais mérito dele, não apenas da moto, ele se adaptou bem, foi rápido no início e muito corajoso".

Apesar da penalidade subsequente de Viñales, o resultado está lá e Bastianini vê potencial na RC16.

"Sim, digamos que, se eu não tivesse largado tão atrás, meu ritmo seria muito parecido com o dos pilotos da frente e eu também tinha muito tráfego. Estou otimista em relação à minha corrida, o problema é a classificação aos sábados", insistiu ele, referindo-se aos problemas em estabelecer uma volta rápida.

Após as quatro primeiras paradas da temporada, o Mundial chega agora à Europa, onde Bastianini espera encontrar melhorias e soluções.

"O clima é bom para a próxima corrida, fizemos algumas coisas positivas no Catar e Jerez é um circuito diferente, acho que não teremos problemas com vibrações lá e isso nos permitirá pilotar muito melhor", disse o piloto de Rimini.

