A quatro corridas do fim da temporada 2024 da MotoGP, os candidatos ao título deste ano, Jorge Martín e Francesco Bagnaia, afirmaram que terão uma abordagem cautelosa no GP da Austrália, evitando correr riscos para não se comprometerem. E, com isso, rivais como Pedro Acosta e Marc Márquez já estão de olho na oportunidade de brigarem pela vitória em Phillip Island.

Martín chega à Austrália com 10 pontos de vantagem sobre Bagnaia para as quatro corridas finais. E, na coletiva de imprensa de quinta-feira em Phillip Island, ambos destacaram o cuidado com a tentação de conquistar a primeira vitória para ambos - em qualquer classe - no circuito, rápido e desafiador.

Com o líder admitindo que "um erro seria um desastre" e seu rival acrescentando que "correr riscos é algo muito importante aqui em Phillip Island", além da previsão de um clima instável e de uma pista (recapeada) em que a habilidade do piloto fica em evidência, o fim de semana pode ser mais uma vez um deleite para os fãs.

Johann Zarco, vencedor do GP em 2023 com a Pramac, além de Acosta, da Tech 3 GasGas, Enea Bastianini, da Ducati, e Márquez, da Gresini, se mostraram otimistas, mesmo antes das declarações dos dois.

Acosta, que ainda está buscando sua primeira vitória na categoria e caiu duas vezes enquanto tentava este feito no Japão, declarou após a etapa de Motegi que estava preparado para correr riscos que um candidato ao título não correria.

Enquanto isso, Bastianini e Márquez, distantes, em terceiro e quarto lugares na classificação, respectivamente, tentarão aumentar as três vitórias que conseguiram nesta temporada.

Jack Miller, companheiro de Acosta na KTM, que normalmente não esperaria uma chance de vitória, sugeriu que "qualquer coisa pode acontecer" , considerando o circuito e as condições neste fim de semana.

Jorge Martin, Pramac Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Martin não se ilude quanto ao desafio especial que o fim de semana apresentará. E, embora a vitória seja seu objetivo inicial, há uma disposição para se adaptar.

"Será um fim de semana realmente desafiador", disse o espanhol. "Não só porque estamos agora nas quatro últimas corridas, mas também porque o clima aqui é muito diferente a cada dia. Além disso, temos um novo asfalto e pneus diferentes em comparação com o ano passado. Portanto, será muito difícil e exigente analisar os dados e tentar entender rapidamente o que precisamos para a corrida de domingo. Depois do que vimos no ano passado, essa será a chave para vencer".

"É uma das pistas mais bonitas para pilotar, seria muito bom vencer aqui! Mas o mais importante para mim é chegar a Valência com opções. Vou dar o meu melhor para chegar a esse ponto. Ainda há três corridas em que podemos cometer muitos erros. E agora, os erros são muito mais pesados, mais determinantes. Se você cometer um erro, será um desastre".

"Eu adoraria vencer neste momento, mas o importante é o campeonato e talvez eu pense mais sobre isso. Mas se eu tiver a oportunidade [de vencer], vou aproveitá-la 100%!".

Bagnaia explicou o mesmo raciocínio por trás de uma abordagem comedida no fim de semana.

"Não é obrigatório liderar o campeonato neste momento", disse o atual campeão. "Se acontecer, ótimo, mas ganhar ou perder alguns pontos não será um problema, porque já entendemos que esse [título] será [decidido] em Valência. Portanto, tentaremos fazer o máximo. Se o máximo for terminar em segundo, então tentaremos terminar em segundo".

"Eu estive perto [de vencer] aqui em 2022 e 2023. Nunca se sabe, tentaremos novamente nesta temporada, mas temos que pensar no campeonato e tentar fazer o máximo sem correr muitos riscos. E aqui em Phillip Island, correr riscos é uma coisa enorme!".

