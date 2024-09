A MotoGP chegou na Indonésia e já abriu seus trabalhos nesta sexta-feira (27) com os dois treinos livres. A primeira sessão foi liderada por Franco Morbidelli, mas ficou marcada pela forte queda de Miguel Oliveira, que mais tarde foi revelado que quebrou o punho. O treino principal aconteceu pouco tempo depois, tendo Enea Bastianini na ponta, seguido por Jorge Martín.

Depois de um fim de semana polêmico em Emilia-Romagna, Bastianini e Martín se reencontram na pista e mostraram para o que vieram. O piloto italiano estabeleceu a volta mais rápida da segunda sessão, cravando 1m29s630, pouco mais de um minuto a menos do que a melhor volta do primeiro treino.

O líder do campeonato estabeleceu um novo recorde da pista em sua primeira volta rápida com pneus macios para assumir a liderança, mas Bastianini ultrapassou o piloto com uma volta na sessão final. Franco Morbidelli, que liderou o treino da manhã, terminou o dia em terceiro lugar.

O atual campeão Francesco Bagnaia foi o 17º em sua primeira sessão com pneus duros dianteiros e traseiros, e a tensão na garagem da Ducati era palpável. Com pneus novos, subiu inicialmente para o nono lugar, mas depois fez uma volta melhor para conquistar um confortável quarto lugar.

Marc Márquez fez uma defesa espetacular na curva 10 e mostrou toda sua desenvoltura com a moto, afinal, oito títulos não é para qualquer um! No entanto, na segunda sessão, ele foi apenas o sétimo colocado, caindo uma posição do treino anterior.

Fabio Quartararo também teve um desempenho que o levou a disputar o primeiro lugar, mas quando o cronômetro chegou ao fim, ele teve apenas a sexta melhor volta após um deslize.

Marc Márquez, Pedro Acosta, Fabio di Giannantonio e Maverick Viñales foram os outros pilotos que se classificaram diretamente para a Q2.

Acompanhe na sequência a tabela de tempos das duas primeiras sessões da MotoGP na Indonésia.

Tempos do TL1

Tempos do TL2

BASTIANINI devia ser PUNIDO por lance com MARTÍN? Pecco VACILA e CULPA PNEU em Misano! Pré-Indonésia

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Bastianini devia ser punido por lance com Martín? Pecco vacila e culpa pneus em Misano

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!