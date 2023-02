Carregar reprodutor de áudio

O primeiro dia da pré-temporada oficial da MotoGP não deixou grandes surpresas, confirmando que o claro domínio da Ducati demonstrado em 2022 vai continuar neste percurso, enquanto a Honda continua com a sua particular jornada no deserto.

Marco Bezzecchi, que foi o melhor estreante do ano passado e já dava sinais da sua categoria extraordinária, foi o mais rápido do dia, conseguindo, na última hora do dia, fechar a volta mais rápida de 1m58.470s, suficiente para bater Enea Bastianini. Maverick Viñales e sua Aprilia fecharam o dia em segundo lugar e Bastianini fechou o top 3. O atual campeão mundial, Pecco Bagnaia terminou a sexta-feira na quinta colocação.

A primeira marca não italiana foi a Yamaha de Franco Morbidelli, que neste primeiro dia de trabalho conseguiu terminar à frente do seu companheiro de equipe e piloto da franquia da casa de Iwata, Fabio Quartararo, que terminou em 11º. A Honda de Marc Márquez teve um dia apagado e o espanhol foi apenas o 11º, 954 milésimos mais lento que Bezzechi.

No fim, o top 10 foi composto por Bezzechi, Viñales, Bastianini, Martin, Bagnaia, Espargaró, Zarco, Di Giannantonio e Alex Márquez.

Resultados primeiro dia de testes em Sepang:

Pos. Piloto Equipe Tempo Dif. Dif. Pre V 1 72 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:58.470 0.000 0.000 54/55 2 12 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:58.600 0.130 0.130 65/67 3 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:58.732 0.262 0.132 42/54 4 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing 1:58.737 0.267 0.005 21/67 5 63 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:58.857 0.387 0.120 23/58 6 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1:58.941 0.471 0.084 44/49 7 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:58.966 0.496 0.025 46/56 8 49 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing MotoGP™ 1:59.021 0.551 0.055 45/47 9 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP™ 1:59.036 0.566 0.015 47/53 10 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:59.118 0.648 0.082 54/59 11 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha MotoGP™ 1:59.422 0.952 0.304 47/58 12 93 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:59.424 0.954 0.002 23/58 13 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team 1:59.469 0.999 0.045 21/50 14 88 Miguel Oliveira RNF MotoGP™ Team 1:59.730 1.260 0.261 39/50 15 25 Raul Fernandez RNF MotoGP™ Team 1:59.813 1.343 0.083 52/54 16 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:59.826 1.356 0.013 48/53 17 36 J oan Mir Repsol Honda Team 1:59.832 1.362 0.006 47/53 18 42 Alex Rins LCR Honda Castrol 1:59.963 1.493 0.131 49/66 19 37 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.027 1.557 0.064 23/58 20 44 Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.078 1.608 0.051 40/58 21 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 2:00.085 1.615 0.007 18/60 22 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 2:01.204 2.734 1.119 27/49 23 81 Katsuyuki Nakasuga 2:01.239 2.769 0.035 45/58 24 6 S tefan Bradl 2:03.501 5.031 2.262 2/3 35 Cal Crutchlow

Aleix Espargaró, Aprilia Racing Team 1 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Márquez, Gresini Racing 2 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Alex Rins, Team LCR Honda 3 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 4 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Enea Bastianini, Ducati Team 5 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 6 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 7 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 8 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 9 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 10 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 11 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 12 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Francesco Bagnaia, Ducati Team 13 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jack Miller, Red Bull KTM Factory Racing 14 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Joan Mir, Repsol Honda Team 15 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 16 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 17 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 18 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 19 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Luca Marini, VR46 Racing Team 20 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 21 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 22 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 23 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 24 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 25 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Miguel Oliveira, RNF MotoGP Racing 26 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 27 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Pol Espargaró, Tech3 GASGAS Factory Racing 28 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Repsol Honda Team 29 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 30 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 31 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Jorge Martín, Pramac Racing 32 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 33 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 34 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Marquez, Repsol Honda Team Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing 35 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 36 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 37 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 38 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 39 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 40 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marc Márquez, Repsol Honda Team 41 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 42 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 43 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 44 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 45 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 46 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 47 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 48 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Maverick Viñales, Aprilia Racing Team 49 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images Marco Bezzecchi, VR46 Racing Team 50 / 50 Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Como a Red Bull-Ford impacta Honda, Porsche e toda a F1; veja debate

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Podcast: com 'boom' de montadoras, F1 vive melhor fase da história?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: