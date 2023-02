Carregar reprodutor de áudio

Piloto espanhol da Pramac Ducati, Jorge Martín liderou o segundo dia de testes de pré-temporada da MotoGP 2023 neste sábado, apesar de ter sofrido uma queda na chuva que assolou a pista de Sepang, na Malásia.

O asfalto estava traiçoeiro por causa da precipitação na noite anterior, de modo que a marca registrada por Martín ficou três décimos mais lenta que o tempo de sexta-feira do italiano Marco Bezzecchi, piloto da equipe VR46.

No meio das atividades de pista deste sábado, a chuva até diminuiu, mas depois voltou com força e assim ficou até o fim do dia. Assim, pilotos como os próprios Martín e Bezzecchi se dedicaram a somar quilometragem com os pneus de pista molhada.

O segundo colocado foi o português Miguel Oliveira, que ficou a um décimo de Martín a bordo da RNF. Compatriota do líder deste sábado, Pol Espargaró ficou a um décimo e meio do ritmo com a estreante GasGas.

Campeão de 2021, o francês Fabio Quartararo, da Yamaha, foi o quarto, experimentando soluções aerodinâmicas com o objetivo de aumentar o downforce da moto. Seu rival italiano Francesco 'Pecco' Bagnaia, piloto da Ducati e vencedor do campeonato de 2022, apareceu logo depois, em quinto.

Hexacampeão da categoria rainha da motovelocidade mundial, o espanhol Marc Márquez, da Honda, foi apenas 13º, três postos à frente de seu compatriota e novo companheiro Joan Mir, vencedor da temporada 2020. Confira a tabela de tempos completa abaixo:

Pos. Piloto Equipe Tempo Gap Invervalo 1 89 Jorge Martin Prima Pramac Racing (Ducati) 1:58.736 0.000 0.000 2 88 Miguel Oliveira RNF MotoGP™ Team (Aprilia) 1:58.839 0.103 0.103 3 44 Pol Espargaro GASGAS Factory Racing Tech3 1:58.881 0.145 0.042 4 20 Fabio Quartararo Monster Energy Yamaha 1:58.897 0.161 0.016 5 1 Francesco Bagnaia Ducati Lenovo Team 1:59.067 0.331 0.170 6 25 Raul Fernandez RNF MotoGP™ Team 1:59.112 0.376 0.045 7 10 Luca Marini Mooney VR46 Racing Team (Ducati) 1:59.118 0.382 0.006 8 42 Alex Rins LCR Honda Castrol 1:59.163 0.427 0.045 9 23 Enea Bastianini Ducati Lenovo Team 1:59.194 0.458 0.031 10 33 Brad Binder Red Bull KTM Factory Racing 1:59.230 0.494 0.036 11 21 Franco Morbidelli Monster Energy Yamaha 1:59.289 0.553 0.059 12 72 Marco Bezzecchi Mooney VR46 Racing Team 1:59.361 0.625 0.072 13 93 Marc Marquez Repsol Honda Team 1:59.450 0.714 0.089 14 49 Fabio Di Gia. Gresini Racing MotoGP™ (Ducati) 1:59.502 0.766 0.052 15 5 Johann Zarco Prima Pramac Racing 1:59.503 0.767 0.001 16 36 Joan Mir Repsol Honda Team 1:59.632 0.896 0.129 17 73 Alex Marquez Gresini Racing MotoGP™ 1:59.747 1.011 0.115 18 12 Maverick Viñales Aprilia Racing 1:59.770 1.034 0.023 19 43 Jack Miller Red Bull KTM Factory Racing 1:59.859 1.123 0.089 20 41 Aleix Espargaro Aprilia Racing 2:00.017 1.281 0.158 21 30 Takaaki Nakagami LCR Honda IDEMITSU 2:00.223 1.487 0.206 22 35 Cal Crutchlow Yamaha Test Team 2:00.354 1.618 0.131 23 37 Augusto Fernandez GASGAS Factory Racing Tech3 2:00.732 1.996 0.378 6 Stefan Bradl Honda Test Team 0.000 0.000

