A montadora alemã BMW é uma das interessadas em comprar a fabricante de motos KTM, informa o canal televisivo austríaco oe24.at. A marca austríaca, que possui equipe na MotoGP, irá saber a definição do seu futuro após o seu julgamento da falência na terça-feira (25).

O administrador de insolvência do tribunal regional de Wels, Peter Vogl, anunciará sua decisão sobre qual das opções de reestruturação da empresa KTM é a mais viável e, portanto, a escolhida para tentar levar a fabricante da Áustria adiante.

Além de vários planos de reestruturação, o escritório de advocacia de Vogl foi abordado com várias ofertas de aquisição, inclusive de fabricantes como a chinesa CF Moto e a indiana Bajaj Group, que já tem uma participação de 49% na empresa.

No entanto, o oe24.at no domingo (23) relatou como um "forte rumor" que a montadora alemã BMW, que além de carros tem uma divisão de motocicletas, estava entre os interessados em comprar a KTM.

O administrador da insolvência do tribunal regional de Wels convocou todos os credores da KTM, incluindo instituições financeiras, fabricantes de peças e os funcionários, que estão com parte de seus salários atrasados.

Vogl deve moderar a votação entre os credores para que a decisão seja tomada por eles. Entretanto, o valor do voto depende do nível de endividamento e, nesse caso, os bancos têm a maioria para decidir.

A estrutura da KTM poderia ser assumida pela BMW se os rumores de aquisição forem confirmados. Foto de: KTM Images

Conforme relatado pelo oe24.at, "Na reunião de compensação de terça-feira, a BMW Motorrad quer se tornar um investidor e continuar com a marca KTM, mas não mais na Áustria", um movimento que, acrescenta, "levaria a produção para fora do país", denuncia o portal austríaco, alertando que isso significaria que "os 4.500 funcionários na Alta Áustria seriam demitidos até o final de 2025".

O portal também afirma que "a pesquisa será transferida para a Alemanha e a produção para a Índia", onde a BMW tem um parceiro de produção, a TVS, bem como o grupo indiano Bajaj, que já fabrica para a KTM na Índia.

De acordo com o site oe24.at, se a BMW concluísse a aquisição da fabricante austríaca, os trabalhadores perderiam seus empregos, os fornecedores locais iriam à falência e o dinheiro dos contribuintes teria que pagar pelos custos que o fundo de compensação de insolvência da Áustria teria que arcar para cuidar dos desempregados, que estima em mais de 225 milhões de euros por ano.

Nenhuma notícia da MotoGP

O relatório do portal austríaco não menciona a divisão de corridas da KTM, que no próximo fim de semana participará do início da temporada 2025 da MotoGP com o GP da Tailândia, se nada acontecer amanhã para impedi-lo.

A KTM está representada por duas equipes e quatro pilotos de ponta, o espanhol Pedro Acosta e o sul-africano Brad Binder na garagem da fábrica, com o italiano Enea Bastianini e o também espanhol Maverick Viñales na equipe satélite de fábrica Red Bull Tech3-KTM.

Os rumores sobre o futuro das corridas estão obviamente condicionando a preparação da temporada, tanto na categoria rainha quanto nas equipes de Moto2 e Moto3, onde o fabricante fornece muito material, bem como no campeonato de treinamento RB Rookies Cup.

A BMW participa do Campeonato Mundial de Superbike, onde foi campeã no ano passado com Toprak Razgatlıoğlu. No entanto, a BMW não participa da MotoGP, à qual poderia ter acesso direto se a compra da KTM se concretizar, o que, por sua vez, levaria a estrela turca do SBK para o paddock da categoria rainha.

Toprak Razgatlioglu, Equipe BMW Motorrad WorldSBK Foto de: Gold and Goose

