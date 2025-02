O atual campeão da MotoGP, Jorge Martín, ficará de fora do GP da Tailândia desta semana depois de sofrer uma fratura durante treinamento, apurou o Motorsport.com.

Martín quebrou a mão esquerda -- fratura no rádio -- nesta segunda-feira, poucos dias antes de participar da rodada de abertura da temporada em Buriram. Agora, ele será submetido a uma operação na terça-feira, em Barcelona.

O espanhol já estava se recuperando das lesões sofridas em um acidente horrível no primeiro dia de testes da pré-temporada em Sepang, no início deste mês. Naquela ocasião, ele sofreu fraturas na mão direita e no pé esquerdo.

Jorge Martin, Equipe Aprilia Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Depois de passar 24 horas em observação devido a uma forte pancada na cabeça, Jorge viajou para Barcelona, onde foi operado pelo Dr. Xavier Mir em 7 de fevereiro.

O staff de Martin havia garantido ao Motorsport.com que ele estava bem e se preparando para viajar para a Tailândia na terça-feira com o objetivo de passar no exame médico na quinta-feira e participar do primeiro treino na sexta-feira.

No entanto, a reportagem soube agora que o piloto da Aprilia sofreu uma lesão nesta manhã de segunda-feira e precisará ser operado imediatamente.

Com a lesão mais recente, o piloto campeão da MotoGP 2024 pela Pramac Ducati (a equipe agora tem motos Yamaha para 2025) não poderá participar da corrida de abertura da temporada em Buriram. Não se sabe quanto tempo levará para que ele se recupere totalmente.

Posteriormente à publicação da reportagem do Motorsport.com, a Aprilia confirmou que o piloto de testes Lorenzo Savadori será o substituto de Martín na Tailândia. O italiano disputou sete etapas de 2024 pela marca -- 3 como wildcard e 4 como substituto do português Miguel Oliveira na Aprilia Trackhouse.

MARTÍN PERDE ABERTURA DA MOTOGP! BMW comprando a KTM? Acosta 'provoca' Márquez, GP Brasil e RECORDES

Your browser does not support the audio element.

