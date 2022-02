MotoGP: Ducati renova com vice-campeão Bagnaia até o fim de 2024

Carregar reprodutor de áudio

A poucas semanas do início da temporada 2022 da MotoGP, a Ducati já garantiu a manutenção de um de seus nomes mais importantes a longo prazo: o atual vice-campeão, Francesco Bagnaia, segue com a montadora italiana até o final de 2024.

Bagnaia corre com a Ducati desde sua chegada à MotoGP, começando como piloto da Pramac em 2019, um contrato assinado com o pupilo de Valentino Rossi antes mesmo dele conquistar o título da Moto2 em 2018.

Em duas temporadas com a Pramac, Bagnaia teve campeonatos difíceis, fazendo apenas um pódio. Mesmo assim, ele obteve a promoção para a equipe oficial da montadora em 2021, ao lado de Jack Miller.

O italiano teve uma grande campanha, vencendo pela primeira vez na MotoGP em Aragón após uma batalha emocionante com Marc Márquez. Bagnaia terminou o ano com mais três vitórias e o vice-campeonato, atrás apenas de Fabio Quartararo. Com a evolução da moto da Ducati, é visto como o favorito ao título em 2022.

O Motorsport.com já havia adiantado que Bagnaia e a Ducati estavam próximos de fechar uma extensão contratual de dois anos, o que foi confirmado nesta segunda (21), quase duas semanas antes da etapa inaugural de 2022, o GP do Catar, marcado para 06 de março.

"Ser um piloto da Ducati na MotoGP sempre foi meu sonho, e poder continuar por mais dois anos me deixa muito feliz. Na equipe de fábrica encontrei um ambiente sereno. Agora preciso apenas me concentrar em ir bem no campeonato".

O diretor geral da Ducati, Gigi Dall'Igna, acrescentou: "Estamos muito felizes por termos Bagnaia conosco por mais duas temporadas. Desde a sua chegada na Ducati em 2019, Pecco vem demostrando grande talento e grande habilidade o interpretar nosso protótipo do melhor modo possível, adaptando sua pilotagem para qualquer circunstância".

"Com essas qualidades, estamos convencidos de que ele tem todo o potencial para poder lutar ao nosso lado pelo título".

Segundo apurado pelo Motorsport.com, o novo acordo aumentará o salário de Bagnaia de 800 mil euros para cerca de 1,5 milhão a partir de 2022 (R$4,6 milhões para R$8,6 milhões).

Bagnaia é o primeiro piloto com contrato direto com a Ducati a ter um acordo para além de 2022. A luta pela segunda vaga na equipe oficial deve ficar entre outros três pilotos na mesma situação: Jack Miller, Jorge Martín e Enea Bastianini.

Quando questionado pelo Motorsport.com em uma entrevista recente sobre o que Miller, que venceu duas corridas em 2021, precisa fazer para obter um novo acordo com a montadora, o diretor esportivo da Ducati, Paolo Ciabatti, disse que o australiano precisa de mais consistência.

Porém, ele deixou subentendido que uma opção seria mover Miller de volta à Pramac, equipe pela qual correu entre 2018 e 2020.

"Acho que nossa esperança é de vê-lo entregar performances de alto nível consistentemente ao longo da temporada", disse Ciabatti, dizendo ainda que a Ducati "ama" o australiano. "Felizmente, podemos contar com três equipes independentes trabalhando com a Ducati e, obviamente, a Pramac sempre tem a opção de ter as mesmas motos de fábrica que a equipe oficial".

"Além disso, uma dessas motos está agora com [Luca] Marini na VR46. Então há espaço para manter pilotos da Ducati com máquinas bem competitivas caso não exista espaço para eles na equipe oficial".

"Tendo dito isso, ainda é cedo demais para uma decisão do tipo. E queremos esperar algumas corridas antes de nos comprometermos para o futuro".

