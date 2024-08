Desde que foi anunciada a contratação de Marc Márquez pela Ducati, tem havido muita especulação sobre o relacionamento entre o espanhol e Pecco Bagnaia. Em 2025, os dois serão novos companheiros na MotoGP.

Márquez deixou a Honda após não conseguir brigar por vitórias e conseguiu melhorar a situação ao ingressar na equipe privada Gresini, no entanto, ainda não venceu nenhuma corrida após 10 etapas completadas.

Porém, na Ducati, o alto escalão, que tem acesso aos dados do piloto na moto, garante que o espanhol foi responsável por fazê-los mudar a ideia inicial, que seria contratar Jorge Martín para a equipe oficial, mesmo que competidor da Pramac lidere o campeonato e tenha acumulado diversas vitórias.

"Optaram pelo Marc, que é o piloto com mais títulos no campeonato. Tenho certeza que ele terá um desempenho maravilhoso. Ele já é rápido. Teremos a melhor equipe, um pouco como temos agora, mas saíremos do vermelho. Com certeza teremos mais motivação para estar no topo", afirmou Pecco ao site oficial da categoria.

Francesco Bagnaia, Ducati Team, Marc Márquez, Gresini Racing Foto de: Gold and Goose / Motorsport Images

Muitos acreditam que a Ducati não precisava ter cedido à pressão e contratado Márquez. Inclusive a lenda da MotoGP Valentino Rossi disse recentemente que não concordava com a decisão.

Porém, para Bagnaia, a parceria ainda precisa ser testada e eles só terão certeza da resposta após o início da próxima temporada.

"Acho que [a parceria] pode ser muito boa ou um desastre. Teremos que ver isso no próximo ano, quando começar. Pode ser um desastre se começarmos a gritar ou a esconder [certas coisas nas] discussões. Mas acho que ambos somos muito inteligentes e vamos nos adaptar perfeitamente".

Decisão de ter três motos ao invés de quarto

A chegada de Márquez à garagem oficial da Ducati provocou um efeito dominó que deixou a casa bolonhesa sem Jorge Martín, Enea Bastianini e Marco Bezzecchi.

Além disso, em 2025, passará de oito motos para seis, devido à saída da Pramac, e de quatro motocicletas completas de fábrica para apenas três, com menos dados para estudar.

"Todos os dias, em cada circuito, olho os dados de todos os pilotos. Por exemplo, em Jerez olhei os dados do Marc e nas curvas 7 e 8 ele estava fazendo um trabalho muito bom, então continuei o que estava fazendo e progrediu", explicou Pecco.

“Costumo consultar os dados de Martin, regularmente os de Enea e também os de Bezzecchi. Quando há oito pilotos, é o caminho mais rápido para progredir e isso é bom".

"Perder três pilotos como eles é uma grande perda porque estamos entregando três pilotos super-rápidos às outras marcas. Teremos mais três concorrentes sem possibilidade de ver os seus dados".

