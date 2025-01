No início da era dos motores de quatro tempos da MotoGP, vimos uma mistura colorida de diferentes conceitos de motores. Nos primeiros anos, havia uma grande variedade: havia motores V5 (Honda RC211V), motores V4 (Suzuki GSV-R, Ducati Desmosedici, Proton-KTM), motores de quatro cilindros em linha (Yamaha M1, Kawasaki ZX-RR) e motores de três cilindros em linha (Aprilia RS Cube).

Atualmente, vemos principalmente motores V4, o que também se deve aos regulamentos que permitem menos liberdade no número de cilindros do que no início da era dos quatro tempos da MotoGP. Ducati, Honda, KTM e Aprilia contam com motores V4.

Somente a Yamaha permaneceu fiel ao motor em linha e continuará a contar com esse conceito na MotoGP 2025. No entanto, esta pode ser a última temporada de um motor de quatro cilindros em linha, já que o novo V4 da Yamaha está sendo desenvolvido nos bastidores.

O que fala a favor e contra o conceito V4 na MotoGP

Mas por que a Yamaha decidiu enterrar o conceito de motor em linha que vem sendo usado desde 2002? O melhor desempenho não é o problema, diz o especialista em MotoGP Simon Crafar. O neozelandês de 55 anos afirma que há outras razões.

"Quando se trata de desempenho puro, um motor em linha não é de forma alguma inferior", explica Crafar no MotoGP.com. "Um motor em V também tem a desvantagem de que o comprimento do coletor não é idêntico para todos os cilindros. No entanto, o objetivo é ter tubos de escapamento com o mesmo comprimento em cada cilindro. O calor do banco de cilindros traseiro também é um problema com um motor em V. Portanto, há algumas desvantagens com o motor em V".

Mas a lista de vantagens é maior do que a lista de desvantagens. Com um motor em V, é possível obter melhor aerodinâmica porque a moto não é tão larga. "A grande diferença é o quão estreito um motor V4 pode ser construído. Ele é significativamente mais estreito do que um motor em linha, pois você só tem a largura de dois cilindros", diz Crafar, citando uma vantagem óbvia do conceito V4.

Uma silhueta mais estreita é uma grande vantagem na atual corrida de desenvolvimento aerodinâmico, pois os engenheiros têm muito mais opções para acomodar dutos de ar adicionais na lateral da carenagem. Mas a altura mais baixa de um motor em V também favorece o fluxo de ar.

"Com um motor em V, a caixa de ar e a injeção podem ser posicionadas mais abaixo. Isso significa que o piloto pode ser posicionado mais baixo e o para-brisa também fica mais baixo", explica Crafar. "Portanto, a moto não é apenas mais estreita, mas também mais plana. Isso significa que muito menos ar precisa ser deslocado, o que melhora a aceleração e a velocidade máxima".

Em conversas com os engenheiros dos fabricantes, Crafar também ficou sabendo que o conceito em V oferece mais liberdade no design do chassi. "Fabio (Quartararo) reclamava regularmente sobre o comportamento lento da moto. Vi em Mugello como Alex (Rins) e Fabio estavam exaustos. Há muitas chicanes de segunda marcha lá".

Uniformidade em vez de diversidade: o motor V4 prevalece

Uma vez que a Yamaha faça a mudança do motor de quatro cilindros em linha para o V4, todo o grid da MotoGP será composto por motores V4. Para a Yamaha, isso marca o fim de uma era que começou no início dos quatro tempos em 2002.

O motor em linha também caracterizava os modelos da série supersport da Yamaha. Um motor de quatro cilindros em linha foi usado na R1 desde o início, que herdou a ordem de disparo big-bang desenvolvida na MotoGP há cerca de 15 anos.

A Ducati, a Honda e a KTM contam com motores em V na MotoGP desde o início. A Suzuki usou um motor em V de 2002 a 2011 e mudou para um motor em linha quando retornou na temporada de 2015. Naquela época, a Yamaha M1 era a referência.

O desenvolvimento na Aprilia é empolgante. No início da era dos quatro tempos da MotoGP, os italianos usaram o tecnicamente muito interessante RS Cube, que era alimentado por um motor de três cilindros em linha desenvolvido em colaboração com a Cosworth. Na época, a Aprilia era a moto mais potente da categoria, mas havia grandes déficits de dirigibilidade devido ao motor agressivo.

A moto foi apresentada em dezembro de 2001 e foi usada de 2002 a 2004. Os sucessos da Aprilia de três cilindros eram administráveis, mas muitas tecnologias estavam à frente de seu tempo, como o trem de válvulas pneumático, o sistema ride-by-wire e o controle de tração.

Quando a Aprilia retornou à MotoGP na temporada de 2015, usou um motor V4 derivado da superbike de produção RSV4. Mais tarde, eles mudaram para um motor especialmente desenvolvido para o MotoGP com um ângulo de cilindro de 90° e fizeram grandes progressos.

