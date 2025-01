A Trackhouse Racing se tornou a primeira equipe a revelar sua moto para a temporada 2025 da MotoGP. A equipe satélite da Aprilia revelou a nova pintura da RS-GP em um evento especial em sua sede nos EUA, onde mostrou também o novo Chevrolet Camaro ZL1 da NASCAR Cup Series.

A equipe abandonou o design que usou na segunda metade de 2024 em favor de uma pintura predominantemente azul, com o amarelo atuando como um tom secundário. Este é o terceiro esquema de cores diferente que a Trackhouse usa em sua curta história na MotoGP, tendo começado com uma pintura que remetia à bandeira dos EUA em 2024 antes de revisar o design no meio da temporada.

A equipe satélite da Aprilia também ampliou seu portfólio de patrocínios, com a Gulf Oil se juntando como um novo parceiro na intertemporada.

Ai Ogura, revelação da pintura da equipe Trackhouse Racing Foto de: Trackhouse Racing Team

A Trackhouse entra em 2025 com uma formação atualizada, já que o atual campeão de Moto2, Ai Ogura, sobe para a classe principal para substituir Miguel Oliveira, foi para a Pramac. O piloto japonês formará uma dupla com Raúl Fernández, que assinou um novo contrato de dois anos em julho.

A Trackhouse, que assumiu a entrada da RNF Racing no final de 2023, terminou em nono lugar no Mundial de Equipes em sua primeira temporada na MotoGP, apenas quatro pontos atrás da Yamaha.

Oliveira terminou em 15º lugar no Mundial de Pilotos, com 75 pontos, depois de perder cinco corridas, com Fernández terminando logo atrás dele, em 16º.

O melhor resultado da equipe em 2024 foi o sexto lugar no GP da Catalunha, conquistado por Fernández em uma Aprilia de um ano atrás. O espanhol não colocou as mãos na RS-GP mais recente até o GP da Grã-Bretanha em agosto.

