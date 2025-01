O multicampeão da MotoGP e lenda da motovelocidade, Valentino Rossi, revelou em quem 'apostaria as fichas' para a temporada de 2025 da categoria rainha.

A equipe de fábrica da Ducati está passando por uma grande transformação, com a dupla Marc Márquez e Francesco Bagnaia como favorita para conquistar o título, depois que Jorge Martín, que conquistou o título de 2024, ir para Aprilia.

Márquez voltou a vencer corridas em 2024, após uma longa ausência e foi até considerado um candidato ao troféu por um longo tempo, após o ótimo desempenho durante a temporada, destacado por correr com uma moto de ano anterior.

Valentino Rossi, que tem uma parceria próxima com Bagnaia e que já correu contra o próprio Marquez, acredita que, com essa formação, a fabricante italiana quase cimentou o título para si mesmo e apostaria no italiano, disse ele à Sky Sports Italy.

"Os pilotos da equipe de fábrica da Ducati são os principais candidatos ao campeonato", disse Valentino Rossi, de acordo com o Crash.net. "Bagnaia está muito animado porque quer compensar a derrota do ano passado. Esperamos que ele possa dar mais 5% de si mesmo".

