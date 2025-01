A Aprilia foi a segunda equipe da MotoGP a revelar sua moto da temporada 2025. Em um evento cercado de expectativas em Milão, a equipe italiana apresentou sua nova dupla para este ano, incluindo o atual campeão, Jorge Martín, que decidiu usar o #1 no ano de defesa de seu título.

O piloto de 26 anos já havia sido cauteloso em relação ao seu número de corrida, enquanto debatia se manteria o agora famoso #89 na frente de sua moto ou adotaria o mais prestigiado #1.

"Em um mês saberemos, ainda não tomei a decisão", disse ele em meados de novembro, após a conquista do título em Barcelona.

Embora Martín tenha conquistado o título de 2024 em uma Ducati da equipe satélite Pramac, tornando-se o primeiro piloto na era da MotoGP a ser campeão em uma satélite, será a Aprilia que se beneficiará da escolha do espanhol.

A marca de Noale apresentou sua nova RS-GP 2025 ao público pela primeira vez na quinta-feira, dois dias depois que a equipe satélite Trackhouse realizou seu evento de lançamento nos EUA.

A Aprilia está recebendo dois ex-pilotos da Ducati em sua equipe este ano, com Marco Bezzecchi, três vezes vencedor de GPs, vindo da VR46 para ser parceiro do astro Martín.

A decisão de contratar uma equipe totalmente nova vem na sequência de Aleix Espargaró anunciar sua aposentadoria da MotoGP e Maverick Viñales mudar para a Tech3 KTM.

Viñales foi o único piloto não-Ducati a vencer um GP em 2024, tendo triunfado no GP das Américas, enquanto a dupla também venceu três corridas de sprint entre eles. Apesar disso, a Aprilia terminou apenas em terceiro lugar na classificação dos fabricantes, atrás não apenas da dominante Ducati, mas também da KTM.

"A temporada 2025 representa para a Aprilia Racing o início de uma nova era, com a ambição de sermos protagonistas e não meros perseguidores", disse o CEO da Aprilia Racing, Massimo Rivola. "O objetivo é claro: sermos sempre competitivos, em todas as corridas. Com dois pilotos fortes, talentosos e motivados como Jorge Martín e Marco Bezzecchi, podemos construir algo especial.

"A RS-GP25 tem potencial e nossa tarefa será garantir que ele seja expresso ao máximo nas 22 corridas do campeonato".

