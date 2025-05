Marc Márquez chega a Le Mans, onde a sexta etapa da temporada 2025 da MotoGP será realizada neste domingo, com a intenção de compensar o erro cometido na última corrida, em Jerez, onde uma queda o impediu de vencer mais uma no ano, abrindo caminho para ser ultrapassado novamente no Mundial por Álex Márquez e a aproximação de Francesco Bagnaia.

O acidente na pista espanhola foi o segundo da temporada em uma corrida principal, quase tão doloroso quanto o que sofreu em Austin, quando liderava o pelotão por mais de dois segundos.

Com esse segundo revés no ano, Márquez está em segundo na classificação, apenas um ponto atrás de seu irmão, Alex, vencedor do GP. Em terceiro lugar está Bagnaia, 20 pontos atrás do mais novo dos irmãos, que explica sua falta de ritmo com a sensação ruim que tem com a Ducati.

Questionado sobre o desempenho de Bagnaia, que venceu em Austin, o hexacampeão não acredita de forma alguma que o companheiro de Ducati esteja passando por uma queda, mas argumenta as diferenças a partir do elemento central das corridas: o cronômetro.

"Vejo Pecco como forte, sólido, ele está marcando muitos pontos. O fato é que as corridas deste ano estão mais rápidas do que no passado. As motos estão evoluindo e você tem que se adaptar. Mas, sem fazer muito barulho, ele está 20 pontos atrás de Álex", refletiu Márquez.

De fato, se olharmos um pouco mais para trás, o espanhol provavelmente está certo e não há motivo para alarme entre os fãs de Bagnaia: nesta mesma época, em 2024, o piloto da Ducati estava em segundo lugar no campeonato, mas a diferença entre ele e o líder (Jorge Martín) era de 38 pontos, quase o dobro da diferença atual entre ele e Álex.

Sobre o acidente de Jerez, Márquez deixou claro no teste de segunda-feira que foi sua ambição que o causou, embora tais derrapagens, por mais dolorosas que sejam, não possam afetar sua pilotagem. "Você tem que evitar esses erros, mas não posso sair condicionado porque me sinto bem, confiante na moto", concordou.

Quanto ao crédito de seu irmão mais novo como líder, Marc lhe dá todo o crédito do mundo, porque o piloto da Gresini fez por merecer.

"No momento, Álex tem um pouco mais de chance do que eu de ser campeão. Porque ele está um ponto à minha frente e porque está fazendo uma temporada incrível. Em Jerez, ele me impressionou, especialmente pela forma como recuperou a confiança e o ritmo depois de duas quedas", disse o piloto da Ducati, encantado com o desempenho do piloto irmão toda vez que ele vai para a pista: "A melhor coisa é que a luta que estamos tendo não afetou nosso relacionamento".

YAMAHA VOLTOU? Que esperar de QUARTARARO em 2025? O dilema de MOTORES na MotoGP e a PRÉVIA da FRANÇA

