Márquez: Mir foi campeão sem fazer "nada de outro mundo"

Marc Márquez nunca descansa, nem mesmo quando está lesionado há mais de quatro meses e não se sabe, por enquanto, quando poderá retornar às pistas. Em entrevista à plataforma DAZN na Espanha, o piloto da Honda, que operou o úmero direito pela terceira vez na quinta-feira passada, reconheceu os méritos de Joan Mir na conquista do título da MotoGP.

O piloto da Suzuki venceu o Mundial de MotoGP nesta temporada e, portanto, conquistou a coroa que Marc venceu seis vezes entre 2013 e 2019. “Ele foi o mais regular, o campeão do mundo mereceu”, reconhece Márquez.

No entanto, Márquez qualifica os méritos de Mir e manda uma mensagem ao compatriota para lembrá-lo de como ele ganhou o campeonato. "Em uma temporada em que a regularidade era a chave, Mir acabou conquistando o campeonato sem fazer nada de outro mundo", embora admita que "alcançá-lo em seu segundo ano na MotoGP tem muito valor".

E é aí que Márquez começa a 'competir' com Mir para o próximo ano, temporada em que o piloto da Honda pode perder as primeiras cinco ou seis corridas, caso se cumpra a previsão de seis meses de ausência após a terceira operação a que foi submetido.

“No ano que vem, Mir terá que defender o título. Independentemente de quem esteja na pista, no ano que vem Mir necessariamente terá que lutar pelo título”, diz Marc.

“As motos serão as mesmas porque não haverá alteração no regulamento. Ele vai lutar pelo Mundial porque tem talento e vou tentar tirar o título dele”, alerta Márquez.

