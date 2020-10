O treino classificatório da MotoGP para o GP de Aragón, que terminou com a pole position de Fabio Quartararo, terminou com um momento de choque familiar. Aleix Espargaró estava em uma volta rápida com sua Aprilia na frente de seu irmão Pol, na KTM no final do treino, quando Pol bateu na moto de Aleix na curva final.

O piloto da KTM quebrou uma das asas de sua moto, enquanto a sessão de Aleix foi encerrada devido ao impacto da batida em seu tornozelo direito.

Aleix for forçado a mudar o traçado para evitar Álex Márquez, deixando Pol sem espaço para manobra, e diz que não entende o motivo para o piloto da Honda estar indo tão lento no local.

"Não foi nada estanho", disse Aleix. "Álex Márquez estava no meio da curva e tive que mudar a trajetória para evitar contato, e Pol me atingiu. Eu estava acelerando, naquela volta tinha feito meu melhor tempo no primeiro setor e na última curva tinha um Álex no meio do caminho".

"Talvez eu tenha espalhado demais quando freei, mas estava arriscando tudo. E nesse momento Pol me atingiu, infelizmente encerrou minha classificação".

A direção de prova chamou os irmãos para uma discussão sobre o incidente, mas Pol evitou falar mais sobre o caso por sentir que, recentemente, suas palavras têm sido distorcidas pela imprensa.

"Eu queria fazer uma volta rápida na segunda saída e estava fazendo isso. Então tudo estava indo bem até aquela última curva. Eu vinha para fazer 01min47s7. Então estaria na segunda fila".

"Mas aí aconteceu isso na última curva. E não vou falar sobre isso. Não quero falar sobre outros pilotos porque, no passado, quando falei sobre eles, minhas palavras foram distorcidas, e não quero mais problemas".

"Quase acabou em tragédia. Foi muito, muito perigoso".

Já Álex Márquez diz que estava tentando evitar entrar no meio dos irmãos Espargaró e sente que nenhum dos envolvidos merece punição.

"Não sei direito o que aconteceu. Eu estava tentando acelerar atrás de Viñales, mas aí vi que Aleix e Pol estavam chegando e quis sair do meio. Eu acabei pegando um traçado mais largo, só que eles também. Aí Aleix parou de acelerar e Pol estava chegando. Para mim, Aleix não estava ciente de tudo. Então, não vejo necessidade de punições".

Nova parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

VÍDEO: As 5 maiores tretas entre campeões da F1

PODCAST: Recordes de Hamilton e Schumacher são comparáveis?