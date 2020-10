MotoGP: Álex questiona se Marc Márquez volta a correr em 2020

A ausência de Marc Márquez tem sido um dos principais ingredientes da temporada 2020 da MotoGP, tornando a disputa pelo título mais aberta, com quatro pilotos separados por apenas 19 pontos a cinco etapas do fim. E Álex acredita que seu irmão mais velho não volta a correr neste ano.

O hexacampeão está afastado após consequências da queda sofrida ainda na primeira etapa da temporada em Jerez. Ele tentou voltar na semana seguinte, para o GP da Andaluzia, mas desistiu por causa da dor. Dias depois, a placa de titânio que segurava seu osso fraturado quebrou, forçando-o a passar por nova cirurgia.

O piloto e a Honda preferiam dar tempo para a recuperação e, com isso, a montadora havia anunciado que Márquez ficaria fora por, no mínimo, mais dois meses, podendo voltar apenas no final da temporada ou no ano que vem.

Com a ausência na prova deste fim de semana em Aragón, Márquez fica matematicamente fora da disputa pelo título.

Nas últimas semanas, surgiram várias especulações sobre o momento do retorno do espanhol à sua RC213V, em um momento em que a Honda sofre uma de suas piores temporadas na MotoGP, com apenas um pódio conquistado no ano, com Álex Márquez no GP da França.

Antes das atividades no GP de Aragón, Álex foi questionado se havia algum desdobramento ou notícia sobre o retorno do hexacampeão.

"Não sei se ele volta a correr neste ano. Marc está em casa, fazendo de tudo para se curar e recuperar. Ele treina todos os dias, mas não sou médico para poder determinar quando ele conseguirá voltar".

"Não sei se será na segunda prova aqui em Aragón, Valência ou em Portimão. Com este tipo de lesão não tem como saber. Ele precisa ver e entender quando estará pronto para voltar".

