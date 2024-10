As boas performances de Marc Márquez estão de volta, com três vitórias nesta temporada, a primeira após sua decisão de deixar a Honda e correr em uma das equipes mais modestas do grid da MotoGP, a Gresini Racing.

Em 2015, o título estava em jogo entre Jorge Lorenzo e Valentino Rossi, ambos com a mesma motocicleta, e Márquez, no GP da Austrália daquele ano, atacou no final para superar o espanhol e tirar cinco pontos dele, uma situação muito semelhante à deste domingo, quando ele quase caiu na largada, subiu onze posições, ultrapassou Pecco Bagnaia e, a quatro voltas do final, ultrapassou Jorge Martín para tirar cinco pontos dele.

Esses pontos podem ser decisivos no final do ano, mas mostram que Márquez não planeja ajudar Martín em sua luta pelo campeonato, como havia sido fortemente divulgado pela mídia italiana e pelos fãs, trazendo o famoso "biscotto", o que é chamado em termos da categoria rainha a uma 'camaradagem' em favor de um piloto sem nada oficial, de volta ao centro das atenções.

"Sou um piloto ativo e prefiro não pensar no passado, mas como estou aqui há mais ou menos dez [9] anos, tentei fazer o mesmo que fiz antes aqui na Austrália. Não será a primeira e espero que também não seja a última vez: administrar a corrida e tentar vencê-la no final", explicou o piloto da Gresini em uma pequena conversa com a mídia espanhola após a coletiva de imprensa oficial no pódio.

"Não sei se Jorge precisará desses cinco pontos no final da temporada, mas você tenta planejar as corridas da melhor maneira possível, conhecendo suas limitações e condições", Marc deixou claro que ele vai fazer o seu próprio, sem pensar no que os outros precisam.

Depois de uma seca que parecia ser o fim de uma carreira de sucesso, Marc conseguiu, em seu primeiro ano com a Ducati satélite, vencer corridas novamente este ano, conquistando três corridas, depois de Aragão e Misano.

"É sempre importante vencer, seja qual for a situação. Em Misano, é verdade que fomos ajudados por aquelas quatro quedas na largada, mas Pecco me pressionou durante toda a segunda metade da corrida e conseguimos segurá-lo".

"Aqui em Phillip Island, colocamos a vitória em jogo com Martín. Esses são momentos que, se você quiser lutar pelo título, terá de ser mais consistente e conseguir fazer isso em outros circuitos", disse ele, referindo-se às pistas com curvas para a direita. "Todas as vitórias são importantes e aumentam sua confiança", acrescentou o catalão.

Depois de atingir seus principais objetivos: voltar a se divertir, voltar a ser feliz na moto, voltar a vencer e também conseguir um lugar na equipe oficial da Ducati, o próximo passo é voltar a vencer um Campeonato da MotoGP.

"Eu tenho um plano, não, o plano acabou e funcionou bem. Agora tenho uma estratégia, que é buscar consistência e melhorar meus pontos fracos, que não são outros senão a classificação (Q2). Com exceção de Mandalika, que não estava em minhas mãos, em Motegi fiz uma boa volta e na Austrália também".

O encontro de Marc com a mídia espanhola ocorreu após uma entrevista coletiva em que Bagnaia se mostrou excepcionalmente sério. O italiano agora está vendo suas chances de título se tornarem mais difíceis depois de perder mais dez pontos para Martín, que poderiam ter sido quinze se não fosse a vitória de Márquez, eliminando quaisquer dúvidas sobre uma "parceria" entre os espanhóis. Marc agora vê o piloto da Gresini como favorito.

"É óbvio que é muito melhor ter vinte pontos a favor do que contra. Portanto, no momento, o favorito é Martin, que é o líder", admite ele, mas sem dar nada como certo.

"Certamente, a Austrália é um dos circuitos em que Jorge tinha a meta de conquistar pontos, e ele conseguiu, e muito. Agora vêm a Tailândia e a Malásia, onde, em teoria, Pecco diz que vai recuperar o atraso. Não está chovendo neste campeonato, mas se chover, vejo Martin mais forte do que Bagnaia", disse ele.

"Este ano, o bom e o ruim deste campeonato é que você não pode falar porque acontece o oposto do que você diz. Vamos tentar dar o nosso máximo e, entre os dois, que vença o melhor piloto", disse o hexacampeão da categoria rainha.

