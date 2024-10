Francesco Bagnaia está otimista que irá conseguir recuperar os pontos perdidos para Jorge Martín na Austrália, já que a MotoGP vai para duas de suas pistas favoritas nas próximas rodadas.

O déficit de Bagnaia em relação a Martín, da Pramac Ducati, dobrou de 10 para 20 pontos no fim de semana em Phillip Island, onde ele terminou em quarto na Sprint e em terceiro no GP, enquanto o espanhol conquistou uma vitória e um segundo lugar.

Bagnaia foi sincero sobre a vantagem de Martín em Phillip Island, mas permaneceu filosófico com três rodadas restantes em uma batalha de pontos que tem diminuído continuamente.

A diferença de pontos é quase a mesma de dois finais de semana atrás, após o GP da Indonésia, quando o italiano enfrentou um déficit de 21 pontos.

"É como foi na Indonésia [de novo] - nos recuperamos, perdemos e depois nos recuperamos novamente", disse Bagnaia.

"Vamos para as próximas com confiança, sabendo que essas são pistas onde sou muito rápido".

"Buriram e Malásia se adaptam melhor ao meu estilo de pilotagem e acho que posso ser mais forte - essas são duas pistas onde sou mais rápido do que aqui".

"Sabíamos que, ao chegar a essa pista, havia uma grande possibilidade de perder pontos. Fizemos o possível para evitar isso, mas não foi o suficiente"

"É verdade que sempre tive bons resultados aqui, mas nunca fui tão rápido como em Motegi e em outras pistas".

"Em Buriram, temos uma boa chance de lutar novamente. No ano passado, Jorge venceu, mas vamos ver este ano!"

Em 2023, Bagnaia terminou em segundo lugar para Martín no GP da Tailândia, mas o superou em quarto lugar na Malásia e também venceu a corrida de Sepang em 2022.

Embora Bagnaia esteja certo de que a diferença é semelhante à que existia há algumas rodadas, é uma margem mais confortável para Martín, com menos pontos disponíveis agora. Isso também significa que uma queda ou qualquer tipo de pontuação zero para o italiano pode ser fatal para seu desafio.

A diferença de 20 pontos nesse momento faz com que Bagnaia pense no incidente com Alex Mérquez em Aragón, um confronto que, segundo ele, "tem mais peso agora".

