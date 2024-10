O vencedor do GP da Austrália de MotoGP, Marc Márquez, explicou que um grande inseto em sua viseira foi a causa de sua derrapada na largada da corrida de Phillip Island deste domingo.

O piloto da Gresini Ducati foi forçado a lutar para escalar o pelotão após cair de segundo para 13º lugar na primeira curva, depois que uma viseira que ele havia removido no grid ficou presa sob o pneu traseiro.

Depois de se recuperar e passar Jorge Martín, da Pramac, para conquistar a vitória, Márquez explicou seus momentos de stress pouco antes da largada.

"Quando eu estava ajustando o dispositivo dianteiro, tinha um grande inseto aqui [no meio da viseira] e eu não tinha uma visão clara", disse Márquez. "Decidi removê-la, achando que ela iria para a parede [dos boxes] com o vento. Mas ela foi para o meu pneu traseiro. Eu pensei 'isso é muito azar, não pode ser'. Mas foi assim".

"[O entendimento entre] os pilotos é que é melhor não remover os visores quando estivermos no grid. Tanto para [sua própria segurança] quanto para os outros. Mas, como sabemos, a Austrália tem insetos muito grandes! Eu não tinha escolha".

O campeão mundial Francesco Bagnaia estava assistindo da segunda fila e disse que entendeu o que o espanhol estava tentando fazer.

"Eu vi que ele estava removendo a viseira, mas ele quando tentou jogá-la fora, ele a jogou do lado errado porque o vento estava soprando daquele lado", disse o piloto da Ducati. "Então o vento a jogou embaixo de sua moto. "Ele tentou retirá-la, mas ela estava embaixo da moto e estávamos muito perto da largada. Não era ideal. Eu vi e fiquei pensando sobre isso".

"Falamos sobre não jogar fora uma viseira no grid de largada, por causa do problema que Miller teve em 2020 em Misano".

Miller foi forçado a abandonar aquela corrida depois que uma viseira pertencente a Fabio Quartararo ficou alojada na caixa de ar de sua moto.

"Mas nunca criamos uma regra sobre isso", continuou Bagnaia. "Portanto, é algo que depende mais do sentimento do piloto. Reconheço que, se você tem um inseto na viseira, é impossível enxergar ou isso afeta muito sua concentração, então é melhor removê-la".

Graças ao formato da roda, Márquez não conseguiu evitar uma patinada espetacular na largada. Mas sua rápida recuperação permitiu sua terceira vitória na temporada 2024, 27 voltas depois.

"Era uma situação perigosa; havia muita fumaça", lembrou Márquez. "Depois da largada, tentei não me mexer muito porque sabia que os outros pilotos estavam vindo [dos dois lados]. Tentei evitar qualquer contato. Então, quando cheguei à primeira curva, vi Marini, algumas Yamahas e muitos pilotos na frente... Eu disse a mim mesmo: "Não sei onde estou, mas estou [muito abaixo]!".

"Mas, depois da segunda curva, eu estava novamente na sexta posição. Não sei o que fiz. Preciso assistir novamente!"

Os replays mostram que Márquez se posicionou bem e acertou em cheio suas linhas nas duas primeiras curvas, tirando o máximo proveito do fato de vários dos pilotos à frente terem se afastado.

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Martín x Bagnaia: QUEM SAI CAMPEÃO? Papo com Alan Douglas, ANÚNCIO, Moto1000GP, REVOLUÇÃO NO MERCADO

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!